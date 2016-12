Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, la Constanţa pentru lansarea cărţii lui Puiu Haşotti

Intitulată „PNL Constanţa 1990-2014“, cartea scrisă de Puiu Haşotti a fost lansată, astăzi, în prezența liderilor Partidului Naţional Liberal. De la Bucureşti au participat la eveniment copreşedinţii PNL Alina Gorghiu şi Vasile Blaga și prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu. „Avem de învăţat din această carte despre relaţia sinuoasă dintre centru şi filială. Am o preţuire enormă pentru Puiu Haşotti şi îi doresc zile frumoase, cărţi multe şi discursuri de efect la moţiunea de cenzură“, a declarat Alina Gorghiu. Și Vasile Blaga a vorbit despre relaţia lipsită de menajamente pe care a avut-o cu Puiu Haşotti, lider de opinie al liberalilor din Parlament. „Relaţia dintre noi a fost matricea relaţiei dintre PDL şi PNL. Am apreciat la el că vorbeşte franc şi stilul chiar dur în care spune lucrurilor pe nume. Apar şi eu în carte, când mai bine, când mai rău. Prezintă la rece succesele, insuccesele. Noi avem obligaţia de a arăta celor mai tineri să ia numai ce-i mai bun din ceea ce am făcut noi şi poate să ia decizii mai bune“, a menţionat Blaga. Puiu Hașotti își dorește ca peste cinci ani să scrie despre marea guvernare PNL 2015-2020.