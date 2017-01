Alina Puşcaş, în divorţ

Fotomodelul şi vedeta TV Alina Puşcaş trece prin clipe grele. Deşi spera la o împăcare cu soţul ei, Viktor, un tânăr originar din Germania, de care era separată deja de câteva luni, se pare că divorţul este iminent şi se va pronunţa în curând. Chiar şi aşa, Alina are de spus numai cuvinte frumoase la adresa fostului său partener de viaţă, mărturisind, recent, în cadrul unei emisiuni TV, că are în continuare un mare respect pentru acesta. Frumoasa româncă născută la Târgu Mureş a dorit să sublinieze că despărţirea s-a produs în condiţii cât se poate de civilizate, iar printre motive nu s-a numărat infidelitatea, aşa cum s-a speculat în presă, în ultimele luni.

„Ne-am separat de prin octombrie 2013. Am încercat să ne împăcăm, dar nu am reuşit. Aşa că am considerat că este momentul să ne separăm definitiv. Am fost căsătoriţi doar un an. Ceea ce fac acum fac mai mult pentru Viktor. La sfârşitul lunii aprilie, or să iasă actele de divorţ, la notar”, a dezvăluit Alina Puşcaş.