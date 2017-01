Alina se pregăteşte pentru examenul auto

Deşi a fost mereu o elevă eminentă, toţi cei 12 ani de şcoală terminîndu-i cu medii mari, şi a fost admisă anul trecut la trei facultăţi, Alina Sorescu a decis să acorde o mai mare importanţă carierei muzicale şi de ce nu, propriului său look. Astfel, solista, care declară că atunci cînd se înfurie loveşte cu pumnii în tot ce îi iese în cale, şi-a schimbat, de curînd, atît look-ul, sub atenta îndrumare a stiliştilor, devenind o "fată care ştie ce vrea", cît şi stilul muzical. Cu alte cuvinte, la 20 de ani, după ce au trecut 12 ani de la debutul său muzical de la Festivalul de Muzică pentru Copii, Alina promite să demonstreze că poate mai mult. Ea declară că, pe lîngă muzică, mai este pasionată şi de televiziune. "Televiziunea este la fel de importantă ca şi muzica. Poate că vine puţin pe locul doi. Îmi place să citesc, să călătoresc, să fac cumpărături, să ascult muzică, am cam aceleaşi preocupări ca orice adolescentă, doar că eu mai apar şi pe sticlă, mai urc pe scenă", declară Alina Sorescu, adăugînd că, înainte să aibă un spectacol, devine foarte tăcută.

Chiar dacă, în ultima perioadă, şi-a redefinit stilul muzical, trecînd de la cîntecele copilăriei la o muzică prin care exprimă sentimente mult mai profunde, artista declară că încearcă să înveţe, în continuare, cîte ceva de la artiştii mari, cum ar fi: Robbie Williams, pe care îl consideră un adevărat "one-man-show", Jennifer Lopez, care este extrem de complexă şi Madonna, care este specială datorită capacităţii sale de a se reinventa mereu. Printre planurile Alinei de viitor se află şi obţinerea permisului de conducere, fapt pentru care se pregăteşte asiduu. Deşi va fi începătoare, Alina declară că îşi doreşte să aibă o maşină foarte spaţioasă. "Noi, artiştii, călătorim mult şi de aceea trebuie să avem spaţiu pentru bagaje", a declarat artista.