Alina Sorescu, cu cărţile în maşină

La numai 20 de ani, Alina Sorescu se poate lăuda cu o carieră muzicală de succes, avînd, pînă în prezent, cinci albume lansate pe piaţa muzicală autohtonă. În plus, artista este studentă în anul al II-lea la două facultăţi, Ştiinţe Politice şi Sociologie, dar avînd de respectat, în paralel, şi o agendă concertistică. “Mă preocupă foarte mult facultatea, în această perioadă am avut mai puţine concerte de susţinut, tocmai pentru că am învăţat”, a declarat Alina. Artista a mărturisit că, în perioada sesiunii, a umblat cu cărţile în maşină, profitînd de orice moment liber pentru a învăţa. “Oricum, ceea ce a fost mai greu a trecut, mai am doar cîteva examene, dar acum îmi este mai greu, pentru că am început filmările pentru o nouă emisiune pe care o voi prezenta alături de Marius Florea Vizante”, a mai spus artista.

“Imprevizibilii” va fi o emisiune “marca” Valeriu Lazarov, cu care Alina Sorescu a mai colaborat în urmă cu aprox. cinci ani pentru “Ploaia de stele”. “Va fi o emisiune de divertisment, care va face publicul să rîdă. Aceasta va fi prezentată în prima zi de emisie a postului de televiziune, care va începe să emită pe data de 18 februarie”, a menţionat interpreta.