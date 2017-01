Alina Sorescu nu face... abuz de statutul de persoană publică

Studentă la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, dar şi la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, în anul al II-lea, Alina Sorescu este, în această perioadă, ocupată cu examenele. Chiar dacă are foarte mult de învăţat, artista a declarat că nu are foarte mari emoţii, pentru că a ştiut întotdeauna să îşi asume responsabilităţile. De altfel, chiar dacă este o personaă publică, Alina nu doreşte să facă abuz de acest statut şi preferă să fie tratată ca oricare alt student. "Profesorii nu fac diferenţe între mine şi colegii mei. Încerc să mă port normal, ca oricare alt student şi consider că pot să îmi iau examenele prin propriile mele puteri", a explicat Alina Sorescu. Pînă în prezent, vedeta a fost prezentă la jumătate din examenele din cadrul primei sesiuni, urmînd ca în perioada următoare să participe la ultimele probe. Deşi învaţă pe drum, între concerte sau pe platourile de filmare, Alina este încrezătoare şi speră că va trece cu brio de această sesiune.

Deşi este foarte ocupată cu examenele, Alina îşi împarte timpul între muzică şi filmările pentru o nouă emisiune de televiziune. La un nou post de televiziune, Alina va prezenta, alături de actorul Marius Florea Vizante, emisiunea "Imprevizibilii". "Nu pot să spun încă nimic despre formatul emisiunii, pentru că nu ar mai fi surpriză, dar sper că va avea succes în rîndul telespectatorilor", a spus artista.