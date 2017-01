Alina Sorescu şi-a sărbătorit ziua de naştere cu familia

Deşi în show-biz-ul autohton se obişnuieşte ca ziua de naştere să fie sărbătorită printr-un adevărat party, cu sute de invitaţi, cîntăreaţa Alina Sorescu a preferat, anul acesta, să aibă lîngă ea doar prietenii apropiaţi şi familia. Ieri, frumoasa interpretă a împlinit 20 de ani. "Voi da şi eu o petrecere, aşa cum face toată lumea, dar nu va fi ceva foarte zgomotos. Lîngă mine vor fi familia, mai ales că am o familie numeroasă, şi prietenii mei apropiaţi. Cu ei voi ieşi în oraş.", a declarat Alina. Deşi are 20 de ani, artista nu va avea iubitul lîngă ea, dintr-un motiv foarte simplu: nu are. "Nu cred că este momentul acum pentru un iubit în viaţa mea. Nici măcar nu caut", a mărturisit Alina. Interpreta va ciocni un pahar de şampanie şi cu cei de la studio, unde înregistrează viitorul album, dar şi cu cei de la Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), a cărei imagine este. Despre o mare petrecere de ziua ei nici nu poate fi vorba. "Este destul de greu să ai o petrecere de proporţii, în momentul în care ziua de naştere e în mijlocul verii, cînd toată lumea este plecată. Dar prefer să am în jurul meu persoane dragi mie", a mai spus Alina.