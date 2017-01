Alina Sorescu şi-a schimbat... atitudinea

Interpreta Alina Sorescu, la numai 20 de ani, are deja o carieră de invidiat, avînd cinci albume lansate şi unul în lucru. Artista doreşte ca acest din urmă album să fie unul care să marcheze o nouă etapă în viaţa sa, trecerea de la adolescenţă la maturitate. Pentru ca produsul muzical să fie perfect, Alina colaborează cu o echipă profesionistă, Emanuel şi Rareş de la "Impact".

Odată cu cel de-al şaselea album din cariera artistică, Alina şi-a schimbat şi stilul. De la fetiţa dulce şi suavă, pe care o cunoşteau fanii pînă în urmă cu puţin timp, artista este, acum, o fată sigură pe ea. "Această schimbare, care sper să fie una plăcută pentru fani şi pentru public, a venit odată cu noul proiect pentru albumul viitor, pentru că am simţit că trebuie schimbat ceva. Nu îmi place să fiu falsă, nu am devenit fată rea peste noapte, simt această schimbare ca pe o maturizare, am crescut puţin cîte puţin", a mărturisit Alina.

De acum înainte, în concerte, artista va fi însoţită de "Hot Ice", o trupă de dansatori, care îi va asigura show-ul scenic. Coregrafia este semnată de Bodo, unul dintre dansatori, Alina dansînd, la rîndul său, alături de "Hot Ice". După ce, la Festivalul "Mamaia", Alina Sorescu a fost premiată de Radiodifuziunea Română pentru piesa "Fata ştie ce vrea", Emanuel, Rareş şi Alina îşi doresc ca melodia să fie promovată, deşi nu se aşteptau ca aceasta să iasă pe piaţă atît de repede. "Încă lucrăm la album, iar piesa < Fata ştie ce vrea > e singura melodie finalizată. Nici nu a fost compusă special pentru festival, dar m-am gîndit la acest lucru pentru că a fost finalizată cu cîteva zile înainte de preselecţie. Faptul că piesa a fost premiată a constituit o rampă de lansare, însă nu vrem să ne grăbim cu lansarea albumului, vrem calitate, nu cantitate", a mai declarat Alina Sorescu.