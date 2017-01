Alina Sorescu va petrece Revelionul la malul mării

Deşi majoritatea artiştilor din peisajul muzical autohton şi-ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă alături de cei dragi, ofertele tentante ale organizatorilor de spectacole îi determină, pe cei mai mulţi, să accepte agendele concertistice impuse de aceştia. Nici Alina Sorescu nu face excepţie, interpreta plecînd, pe data de 22 decembrie, într-un turneu naţional, în cadrul căruia are programate concerte aproape în fiecare zi. Chiar dacă este pe drumuri de sărbători, artista este alături de familie, aceasta însoţind-o în turneu. "Este primul an în care am acceptat să cînt de Crăciun, pînă acum am stat mereu acasă, alături de cei dragi. Chiar dacă sînt în turneu, voi avea şi familia alături", a subliniat artista.

În plus, talentata cîntăreaţă va petrece noaptea dintre ani la Constanţa, avînd programate două concerte, unul în Parcul Primăriei, iar celălalt urmînd să aibă loc într-o locaţie privată. "Constanţa este unul dintre oraşele mele preferate şi mă simt foarte bine aici. Mă bucur că în acest an voi avea prilejul să fiu şi iarna la malul mării, de obicei am concerte aici doar vara", a mai spus Alina.