All Star Game-ul baschetului amator constănțean

Mâine, cu începere de la ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui primul All Star Game din istoria baschetului constănțean, meci în care vor evolua cei mai buni jucători ai Ligii de Baschet Amator din Constanţa. Evenimentul a fost prefațat de o conferință de presă organizată ieri. „Este primul All Star Game din istoria baschetului constănțean. Deschidem evenimentul, la ora 18.00, cu un meci al persoanelor cu dizabilităţi, singurul meci în care toată lumea câştigă. Jucăm pentru cei care nu pot. În continuare va fi un meci al copiilor de până în zece ani, tinere speranţe ale baschetului constănţean. Urmează concursuri de dunk-uri, de skills, de trei puncte, de aruncări de la mijlocul terenului, vom interacţiona cu publicul, vor fi premii și multe surprize pentru spectatori. În jurul orei 20.00 este programat main-eventul, meciul stelelor, meciul spectacol. Acest meci l-am gândit ca pe un semnal de alarmă și vrem să fie o renaștere a baschetului constănțean. Asta înseamnă Liga de Baschet Amator din Constanţa și chemăm pe toată lumea alături de noi, să ia parte la acest eveniment deosebit”, a anunțat Andrei Tapleş, de la Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor. Tapleș a mai spus că, în pauza All Star Game-ului, spectatorii care vor veni cu jucării de pluș la acest meci le vor putea arunca în teren. Ele vor fi adunate de jucători, apoi, în parteneriat cu Protecția Copilului, vor fi donate centrelor de plasament din Constanța. Organizatorii au mai anunțat că intrarea spectatorilor este liberă.

„Pentru orice jucător invitația să joace pentru All Star Game este o mândrie, pentru că reprezintă încununarea cu succes a activității sportive. Într-adevăr, liga este de amatori, dar, cu siguranță, cei care au fost invitați să joace în All Star Game sunt mândri și vor onora invitația. Ne dorim să vină la acest meci cel puțin la fel de mulți spectatori ca la partidele fostei noastre echipe, Baschet Club Farul, iar acest meci-eveniment vrem să constituie primul pas spre formarea unei noi formații puternice la Constanța”, a declarat fostul baschetbalist Alexandru Olteanu. Liga de Baschet Amator Constanța a debutat în octombrie 2014, cu zece echipe înscrise. S-au jucat deja turul și returul, iar acum urmează play-off-ul. Meciurile se dispută la Sala Tomis, iar finala va avea loc la Sala Sporturilor.