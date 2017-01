Alocațiile copiilor s-au dublat!

După ce, ani la rând, copiii au primit echivalentul a nici 10 euro drept alocație, politicienii din România s-au decis să dubleze valoarea acesteia, punând punct bătăii de joc. Este adevărat că nici cu această sumă nu se poate face mare lucru, însă măsura ar putea fi începutul intrării în normalitate, raportat la ceea ce se întâmplă în alte țări UE. Ieri, cu 322 de voturi ”pentru” și 2 abțineri, în Parlament, alocația de stat pentru copii s-a majorat de la 42 la 84 de lei. Premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul duce la îndeplinire deciziile Parlamentului şi că pentru acest an resursele financiare sunt asigurate. ”La un vot atât de consistent, trebuie să ne conformăm. Mă bucur că o măsură de stânga este sprijinită şi de liberali. Impactul financiar pentru acest an este de 900 milioane de lei, îl vom acoperi cu siguranţă. Pentru bugetul pe 2016 vreau sprijinul Parlamentului ca această măsură să rămână în vigoare. Pentru acest an vom asigura resursele financiare şi vrem şi sprijinul Parlamentului pentru resursele din anii viitori”, a spus premierul.

CE FENOMEN AR PUTEA APĂREA Este cunoscut faptul că familiile care provin din pături sociale sărace trăiesc de pe urma acestor alocații. Nu de puține ori, asistenți sociali din cadrul direcțiilor pentru protecția copilului au constatat, în cadrul unor anchete sociale, că familiile cu mulți copii supraviețuiesc din aceste alocații. Așa că nu este exclus ca, pe viitor, dublarea sumelor să-i încurajeze pe acești oameni, care nu au alte venituri, să aducă pe lume tot mai mulți copii, tocmai pentru a beneficia cei 84 de lei pentru un copil. Nu trebuie însă generalizat. ”Am un singur copil, iar alocația de până acum, de 42 de lei, nu îmi era aproape de niciun ajutor. Îi cumpăram copilului câteva caiete și un pix. Cam atât. Nici acum, cu 84 de lei, sunt convinsă că nu o să reușesc să cumpăr mare lucru. Dar este ceva mai bine. Să sperăm că nu vom sta cu această sumă ani la rând și că guvernanții vor decide mai devreme majorarea”, a spus Cristina, o mamă din Constanța.