Alocăm cei mai puţini bani din UE pentru educația preșcolară

O ştim, am simţit-o pe pielea copiilor noştri, iar acum o arată şi raportul „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari”, publicat de Comisia Europeană (CE). Aşadar, potrivit raportului, România alocă cele mai mici sume pentru educația preșcolară din UE, concurența făcând-o doar Irlanda, are una dintre cele mai mari rate ale abandonului școlar și împarte cu Bulgaria primul loc în topul sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor mai mici de șase ani. Potrivit unui comunicat de presă de ieri al organizației „Salvați Copiii”, de peste două decenii, România se menține în topul primelor 5 țări europene cu cea mai mare rată de abandon școlar, rată ce este mult mai mare în cazul categoriilor defavorizate de copii, în special în rândul celor de etnie rromă, dovadă că peste trei sferturi dintre copiii rromi care abandonează școala nu au parte de educație preșcolară. „Alte cifre relevante despre accesul copiilor rromi la educație: 70% nu merg la grădiniță, 80% dintre tinerii care nu ajung niciodată la școală sunt de etnie rromă, iar 38% dintre aceștia sunt analfabeți funcționali. Mai mult, la vârsta de 6 ani, ponderea copiilor rromi care sunt la școală este de peste 5 ori mai mică decât media națională. Potrivit raportului sus-menționat, principalul criteriu în funcție de care copiii merg sau nu la grădiniță este cel financiar. Or, în țara noastră, jumătate dintre copiii cu vârste mai mici de șase ani sunt afectați de sărăcie sau excluziune socială. Prin comparație, în majoritatea statelor membre UE, această pondere variază între 12 și 19 procente. Așa se explică de ce, deși România este una dintre puținele țări care oferă educație preșcolară gratuită, costurile se pot dovedi totuși prea mari, din perspectiva cheltuielilor indirecte: alimentație, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, acces la servicii de igienă”, susține organizația. Conform sursei citate, România alocă pentru ciclul preșcolar 0,35% din PIB, Bulgaria - 0,92%, Ungaria - 0,7%, Republica Cehă - 0,5%, Danemarca - 1%.

„Pentru a diminua fenomenul abandonului școlar și a reduce decalajul la învățătură pentru copiii aflați în pragul excluziunii sociale, „Salvați Copiii“ desfășoară, de doi ani, inițiativa „Grădinițele estivale“, parte dintr-un program mai amplu, „Șanse egale pentru toți copiii, într-o societate fără discriminare”. Proiectul prevede inaugurarea a 30 de grădinițe (câte zece în fiecare an) funcționale pe perioada verii, pentru a facilita creșterea nivelului de pregătire pentru școală și accesul la educație primară, dar și pentru a preveni abandonul școlar pe termen lung al copiilor proveniți din medii defavorizate. Cele zece grădinițe implicate în acest an sunt în București și în județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Iași, Dolj și Tulcea", precizează „Salvați Copiii“. Astfel, timp de două luni, începând de luni, copiii beneficiază de cursuri gratuite, organizația asigurându-le rechizitele, câte o gustare zilnică, alimente pentru familie și o serie de produse igienico-sanitare. Ulterior, după data de 15 septembrie, copiii care au participat la cursuri sunt înscriși la grădiniță sau școală și sunt monitorizați pe tot parcursul anului școlar.