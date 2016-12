Alocare bugetară cu 40% mai mică

Primăriei Grădina i-a fost repartizată de către Guvern, la bugetul local, suma de patru miliarde de lei pentru ca administraţia locală să reuşească să acopere toate cheltuielile din acest an, atât salariile angajaţilor, cât şi plata utilităţilor, pentru funcţionarea instituţiei. Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a declarat că suma acordată la buget este cu 40% mai mică faţă de cea de anul trecut, însă spune că s-au acordat bani pentru cheltuielile de la unităţile de învăţământ din comună şi pentru plata ajutorului social pentru persoanele care suferă de handicap. „Suma alocată de Guvern este de 400.000 de lei, faţă de 600.000 de lei, anul trecut, pentru cheltuielile Primăriei. Însă, cu banii alocaţi pentru învăţământ şi cei 40.000 de lei pentru asistenţii sociali se ajunge la suma de 900.000 de lei, faţă de 1,1 milioane de lei alocaţi în 2009. Sunt sume foarte mici şi nu ştiu cum ne vom descurca. Pentru asistenţii sociali am primit bani doar pentru primul trimestru din acest an, adică până în aprilie, după aceea, nu ştiu ce se va întâmpla. Vom restrânge foarte mult chetuielile din cadrul Primăriei pentru a ne putea descurca. Vom reduce combustibilul utilizat şi nu vom mai utiliza în această vară, pe timpul nopţii, sistemul de iluminat, pentru a ne putea descurca”, a declarat Iacobici, adăugând că funcţionarii administraţiei locale nu vor mai primi suplimente de masă, aşa cum primeau anul trecut. „Funcţionarii publici vor primi doar 500 de lei în mână, însă vor rămâne cu locul de muncă. Prefer ca funcţionarii să nu mai primească indemnizaţii pentru masă decât să dau oamenii afară”, a mai afirmat primarul.