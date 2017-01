Alocaţii aproape duble pentru persecutaţii politici şi prizonierii de război

Indemnizaţiile acordate persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist, precum şi cele alocate prizonierilor de război şi deportaţilor în străinătate vor fi majorate cu 90%, a anunţat, ieri, ministrul Muncii, Paul Păcuraru. Pentru fiecare fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare sau prizonierat se vor plăti 200 lei, iar pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de stabilire a domiciliului obligatoriu se vor plăti 100 lei. Dacă ulterior nu s-a recăsătorit, soţul (soţia) celui decedat, din categoria persoanelor dispărute în timpul detenţiei, internate abuziv în spitale de psihiatrie, deportate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei neimpozabilă. Indemnizaţiile vor fi majorate pe baza unui proiect de lege, aprobat de Guvern, care modifică Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. „Începînd cu 1 iulie 2008, cînd va intra în vigoare noua lege, dacă va fi adoptată de Parlament, alocaţiile vor fi aproape duble pentru fiecare beneficiar”, a spus Păcuraru. Aproape 68.500 de persoane beneficiază de prevederile acestui decret-lege.