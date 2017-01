Alocaţii pentru constănţeni de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale

16:58:01 / 14 Ianuarie 2016

Dosar indemnizatie

Buna ziua,am o mare problema si nu inteleg de ce trebuie sa o am in 2016?...Nu mai sunt minora demult timp,acum 3 saptamani am nascut un copil ,am depus dosarul de indemnizatie si mi-a fost respins pe motiv ca iau alocatie si ca trebuie sa merg la Constanta sa fac o cerere sa-mi transfere CNP-ul????la Bucuresti.Mentionez ca sunt nascuta la Constanta dar locuiesc in Bucuresti cu domiciliul in Bucuresti.Eu nu pot sa ma deplasez la Constanta in aceasta situatie iar cei de la Primaria din Bucuresti mi-au mai dat termen pana pe data de 5 februari sa-mi!!!??? rezolv problema.Eu nu am nici o problema ca cei de la Constanta nu si-au facut treaba si ca eu apar si acum dupa atatia ani ca as lua alocatie.Va rog sa-mu dati un raspuns de solutionare cat mai urgenta a acestei situatii.Va mul;tumesc!Numele meu este Ciobanu Cristina Florentina.