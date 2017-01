Alonso va avea un motor special la MP al Braziliei

Echipa Renault a anunţat că monopostul pilotului spaniol Fernando Alonso va fi echipat cu un motor special pentru Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, ultima etapă a Campionatului Mondial, care se va desfăşura pe 22 octombrie. Responsabilul cu exploatarea motoarelor la Renault, Denis Chevrier, a menţionat că tactica Renault pentru MP al Braziliei va fi "cu siguranţă conservatoare". "Nu trebuie să ne gîndim că am cîştigat deja. Obiectivul nu este să "«atingem stelele», ci «să mergem înainte», pentru că lui Alonso îi este suficient un punct pentru a deveni campion mondial", a mai spus oficialul echipei Renault. În acest moment, Alonso are zece puncte avans în clasamentul piloţilor şi mai are nevoie doar de unul pentru a deveni pentru a doua oară consecutiv campion mondial. Spaniolul mai poate pierde titlul mondial numai dacă nu obţine niciun punct în Brazilia, ultima cursă a sezonului, iar Schumacher cîştigă. În clasamentul constructorilor, Renault beneficiază de nouă puncte avans în faţa rivalilor, echipei franceze mai fiindu-i necesare zece puncte în Brazilia pentru a fi sigură de titlul mondial.