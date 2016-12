Alpha-Ştiinţa, calificare norocoasă în optimi

Ediţia a 20-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, a trecut de faza grupelor. După cele 90 de meciuri disputate la Sala Sporturilor începând cu 9 ianuarie vor urma partidele din fazele eliminatorii, când orice pas greşit va fi decisiv.

Tragerea la sorţi a meciurilor din optimi, sferturi şi semifinale va avea loc miercuri, de la ora 11.00, la Restaurantul “Rustic” fiind invitat câte un reprezentant al fiecărei echipe calificate. Pentru stabilirea confruntărilor din optimi vor fi alcătuite trei urne valorice - Urna 1: echipele de pe locul 1 (Municipal, CS Eforie, Arca ANR, Cardinal Motors, Voinţa-Frontiera Tomis şi Săgeata Eschibaba); Urna a 2-a: formaţiile de pe locul 2 (Capitol ’84, Perla Murfatlar, Spada Security, CSM Medgidia, Inter Năvodari şi Săgeata Stejaru); Urna a 3-a: cele patru echipe calificate de pe locul 3 (Alpha-Ştiinţa, Portul, Victoria Cumpăna şi Store). Tragerea la sorţi va începe cu echipele din urna a treia, care vor fi împerecheate cu patru câştigătoare de grupe, urmând ca formaţiile rămase în prima urnă să primească adversare din urna a doua. La final, cele patru echipe rămase în urna a doua vor alcătui ultimele două partide ale optimilor. Formaţiile care au evoluat în aceeaşi grupă nu vor putea juca între ele în optimi. La sfârşitul acestei săptămâni, sâmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor, sunt programate meciurile din optimi şi sferturi.

Rezultatele şi autorii golurilor - duminică, 6 februarie - Grupa D: Cardinal Motors - VMB Lux Pompierii 5-3 (Bogdan Radu 2, Dragoş Chipară, Mugurel Cornăţeanu, Ionuţ Carataş / Aurel Chelu, Feta Orhan, Adi Voicu), Grupa C: Luceafărul Amzacea - CSS Apolo Medgidia 1-2 (Adrian Dragomir / George Isaică 2), Grupa B: Luceafărul Constanţa - Perla Murfatlar 1-2 (Claudiu Iordan / Nicolae Ilie, Daniel Florea), Grupa C: Spada Security - Intersport 6-0 (Ladislau Pal 4, Bănică Oprea, Actem Turgay-autogol), Grupa F: Didactica Mangalia - Store 2-10 (Gheorghe Caţaroş, Dorin Zbanţ / Velisa Seigean 2, Florin Scupra 2, Sebastian Mihai, Iancu Dimcică, Tudor Pariza, Octavian Mihai, Mihai Badea, Gheorghe Guţan-autogol), Grupa A: Liga Ofiţerilor - Dinamo Poliţia 1-5 (Viorel Ghiţă / Ionuţ Petcu 2, Constantin Dumbravă, Marian Murgoci, Gheorghe Ţârcovnicu), Grupa D: Deltagrup Construct - Polaris-Meconst 3-6 (Mihai Pilici, Ştefan Butucea, Mihai Tătaru / Marian Mate 3, Petre Larie 2, Lucian Dumitrescu), Grupa C: Portul - Arca ANR 2-3 (Adrian Foamete 2 / Gabriel Chelariu, Jenel Vlad, Viorel Farcaş), Grupa D: Real - CSM Medgidia 4-3 (Costel Carabaş, Viorel Covrig, Gabi Ungureanu, Florin Caraveteanu-autogol / Cosmin Mocanu 2, Ionuţ Păun), Grupa B: CS Eforie - Alpha-Ştiinţa 2-1 (Adrian Tănase, Adrian Smarandache / Adi Pitu), Grupa F: Săgeata Stejaru - Săgeata Eschibaba 2-3 (Marinică Stanciu, Dragoş Morţun / Ionel Drăgoi, Adrian Anton, Mircea Minescu), Grupa A: Municipal - Capitol ‘84 3-1 (Şerban Toader 2, Mihai Guliu / Dan Turtoi), Grupa A: CFR - SNC 3-1 (Marian Beşleagă 2, Dănuţ Sârbu / Dima Şamata), Grupa E: Voinţa-Frontiera Tomis - Telegraf & NTV 8-0 (Mihai Georgescu 3, Costică Gechereanu 2, Marian Munteanu, Michi Iordan, Constantin Moise).

În clasamentul golgeterilor, conduce Marian Savu (Săgeata Eschibaba) - 12 goluri, urmat de Cristi Pariza (Store) - 10 goluri, Adi Pitu (Alpha-Ştiinţa), Cosmin Mocanu (CSM Medgidia) şi Costică Gechereanu (Voinţa-Frontiera Tomis) - 9 goluri.

Meciurile de duminică au fost arbitrate de Adrian Stângă, Ionel Nae, Adrian Midişan, George Bodnar, Dragoş Teodor, Gabriel Georgescu, Fernando Costache şi Emilian Dache.

Sponsor al turneului: Restaurantul “Rustic”.

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

Clasamente

Grupa A

1. Municipal 5 4 1 0 18- 6 13

2. Capitol ‘84 5 3 0 2 9- 9 9

---------------------------------------------------

3. CFR 5 3 0 2 15- 9 9

4. SNC 5 2 0 3 8- 7 6

5. Liga Ofiţerilor 5 1 1 3 6-18 4

6. Dinamo Poliţia 5 1 0 4 11-18 3

Grupa B

1. CS Eforie 5 5 0 0 19- 7 15

2. Perla Murfatlar 5 4 0 1 18- 8 12

3. Alpha-Ştiinţa 5 3 0 2 18-11 9

---------------------------------------------------

4. Steaua Mării 5 2 0 3 6-15 6

5. Vulturii Cazino 5 1 0 4 3-15 3

6. Luceafărul C-ţa 5 0 0 5 6-14 0

Grupa C

1. Arca ANR 5 5 0 0 18- 6 15

2. Spada Security 5 3 1 1 16- 6 10

3. Portul 5 3 1 1 16- 9 10

---------------------------------------------------

4. CSS Medgidia 5 2 0 3 9-13 6

5. Intersport 5 1 0 4 4-14 3

6. Amzacea 5 0 0 5 2-17 0

Grupa D

1. Cardinal Motors 5 4 0 1 15-12 12

2. CSM Medgidia 5 3 1 1 17-13 10

---------------------------------------------------

3. Pompierii 5 2 2 1 12-11 8

4. Real 5 2 1 2 17-13 7

5. Polaris-Meconst 5 2 0 3 10-10 6

6. Deltagrup 5 0 0 5 14-26 0

Grupa E

1. Voinţa-Frontiera 5 4 0 1 29- 5 12

2. Inter Năvodari 5 3 0 2 13-17 9

3. Victoria Cumpăna 5 2 1 2 12-12 7

---------------------------------------------------

4. Telegraf & NTV 5 2 1 2 12-19 7

5. Olimpia 5 2 0 3 13-15 6

6. FC Amicii 5 1 0 4 6-17 3

Grupa F

1. Săgeata Eschibaba 5 4 1 0 30- 7 13

2. Săgeata Stejaru 5 4 0 1 34-11 12

3. Store 5 3 1 1 39- 9 10

---------------------------------------------------

4. Farul Tuzla 5 2 0 3 18-32 6

5. Socep 5 1 0 4 16-39 3

6. Didactica 5 0 0 4 4-43 0

Clasamentul echipelor de pe locul 3

1. Store 4 2 1 1 29-7 7

2. Portul 4 2 1 1 11-9 7

3. Victoria Cumpăna 4 2 1 1 10-9 7

4. Alpha-Ştiinţa 4 2 0 2 12-9 6

------------------------------------------------

5. CFR 4 2 0 2 10-7 6

6. Pompierii 4 1 2 1 9-9 5