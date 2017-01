Alphaville şi Bad Boys Blue aduc farmecul anilor ’80 în România

Două dintre numele emblematice ale muzicii disco din anii \'80, Alphaville şi Bad Boys Blue, vor cînta la Sala Polivalentă din capitală, pe data de 13 octombrie. Cei care sînt legaţi prin amintiri şi tinereţe de muzica celor două trupe vor avea ocazia să reasculte, live, multe dintre hit-urile care pătrundeau „pe sub mînă” în timpul dictaturii comuniste din România. Melodii precum „Forever Young\", „Big in Japan\", „Sounds Like a Melody\", „You\'re a Woman\", „Pretty Young Girl\" şi „I Wanna Hear Your Heartbeat\" vor putea fi ascultate în sala de spectacole din Parcul Tineretului, după deschiderea concertului realizată de DJ Slapper şi El Negro, care, la rîndul lor, vor aborda piese din topurile rebelilor ani ’80.

Intrarea la spectacol se va face începînd cu ora 19.00, iar preţul biletelor este cuprins între 40 şi 120 lei.