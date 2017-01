Alpinism: Torok Zsolt a dus steagul României pe vârful himalayan Ama Dablam

Alpinistul arădean Torok Zsolt a reuşit, duminică, să ducă steagul României pe unul dintre cele mai grele vârfuri din lume, Ama Dablam din Himalaya. Torok Zsolt a ajuns acolo împreună cu alpiniştii Teo Vlad şi Marius Gane, a anunţat arădeanul pe contul său de Facebook, unde a postat mai multe fotografii, printre care şi cea cu steagul României. Vârful Ama Dablam din Himalaya are 6.812 metri şi este considerat unul dintre cele mai grele din lume. "Teo Vlad, Marius Gane şi cu mine am avut privilegiul să privim de acolo de sus Everestul, Cho Oyu, Nuptse, Lhotse şi toţi munţii din Himalaya, tot ce se poate vedea de pe vârful mult dorit Ama Dablam", a declarat Torok Zsolt. Torok Zsolt a mai încercat să cucerească vârful şi în 2008, dar a fost nevoit să oprească atunci ascensiunea. "Zăpada multă şi proaspătă ne-a ajutat din punctul de vedere al hidratării, dar a îngreunat ascensiunea, iar în comparaţie cu acum 8 ani, când nu am ajuns pe vârf, Ama Dablam este un alt munte", a mai spus Torok Zsolt. În 2013, Torok Zsolt a condus expediţia românească ce a ajuns pe Nanga Parbat, la 8.126 metri, considerată cea mai mare performanţă în alpinismul românesc. Zsolt Torok este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi alpinişti români la nivel mondial, realizator al mai multor premiere. Printre altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereţi, Trilogia Alpilor şi pe vârful K2 (în masivul muntos Karakorum, al doilea vârf ca mărime din lume).