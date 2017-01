Alpinist român, după ascensiunea în Himalaya: „A fost cea mai grea expediție”

Alpinistul Adrian Vălean a anunțat că a reușit să ajungă la peste 7.000 de metri altitudine, în Himalaya, fără oxigen și fără șerpași, însă nu a reușit să urce și să coboare pe schiuri, la peste 8.200 de metri, așa cum își propusese, din cauză că erau „gheață și stâncă și foarte puțină zăpadă”. „Salutare, prieteni! M-am întors în Katmandu, Nepal, după 4 săptămâni. A fost cu siguranță cea mai grea expediție și experiență în materie de munte de până acum. Să urci pe un vârf de peste 8.000 m e dificil, să urci fără oxigen și fără sprijinul șerpașilor e foarte dificil, să urci solitar și mai ales să și vrei să cobori pe schiuri e cu adevărat extrem și, cu toate că am tras din răsputeri, nu am reușit să realizez ce mi-am propus. Condițiile de pe munte au făcut imposibilă tentativa de a schia: gheață și stâncă și foarte puțină zăpadă”, a scris alpinistul român într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Adrian Vălean a anunțat deja că a renunțat la încă o tentativă de a urca pe vârf, având în vedere cât de grea a fost această expediție în Himalaya. „Condițiile de pe munte au fost dificile, dar cred că e prima dată când mi-am atins limitele fizice și ăsta e motivul principal pentru care am renunțat la încă o tentativă de a urca pe vârf... Pe scurt, am ajuns de două ori la peste 7.000 m, am echipat toate taberele necesare ascensiunii de unul singur, am cărat și am avut pregătit echipamentul de schi și cel de ascensiune clasică pe munte, am slăbit 7 kg, iar la momentul la care m-am retras, am fost printre puținii alpiniști care am atins altitudinea de 7.200 m", mai spune Adrian Vălean.

Până acum, alpinistul Adrian Vălean a efectuat mai multe expediții, în Caucaz, în Alpi și în Anzi. Cea mai grea expediție a fost cea pe Kangchenjunga, al treilea vârf din lume, după Everest și K2.

"În 2002 am fost în Caucaz, atunci am urcat pe Elbrus, în 2003 am fost din nou în Caucaz, am urcat vreo două vârfuri de peste 4.000 de metri și pe vârful estic al Elbrus. În 2004 am început să merg în Alpi și din 2004 până în prezent am fost în Alpi în fiecare an, cel puțin 2-3 săptămâni și acolo am făcut trasee, vârfuri. Am urcat pe Mont Blanc de opt sau nouă ori, pe trei rute diferite. Cred că am urcat 10 sau 12 vârfuri de peste 4.000 de metri în Alpi. Am mai fost în Anzi în 2005, în Pamir, pe Vf. Lenin în 2006, în Himalaya în 2012 pe Kangchenjunga până la 7.000 de metri, pe Manaslu până la 7.400 de metri. Cea mai grea expediție, de departe, a fost aia de pe Kangchenjunga, care e un vârf și periculos și foarte tehnic, cu multe porțiuni de perete, expuse, vremea e foarte schimbătoare, noi nici n-am avut noroc de vreme bună, au fost foarte multe precipitații și vânt foarte puternic și nu am putut ajunge pe vârf", a spus Adrian Vălean, într-un interviu acordat Agerpres.