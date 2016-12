„Alpinistul a vorbit cu procurorul imediat după căzătură, deci nu a fost grav rănit”

Procesul bărbatului care a tăiat cordelina unui alpinist ultilitar, Costel Stoian, de 58 de ani, din Constanţa, acuzat de tentativă de omor calificat, a continuat, ieri, la Tribunalul Constanţa, cu audierea unui martor. Bărbatul, care este preşedintele Asociaţiei de Proprietari a blocului unde a avut loc incidentul, a declarat că nu i-a venit să creadă că vecinul lui a fost în stare să taie cordelina alpiniştilor utilitari. „Eram acasă şi mă uitam la televizor când mi-a spus soţia că unul dintre băieţii care lucrau la faţada blocului în care locuiesc a căzut de la etaj. Am coborât cu liftul, în care se afla şi Stoian, iar până când am ajuns la parter, acesta mi-a reproşat că nu mă implic, în calitatea mea de preşedinte, în rezolvarea problemelor pe care le are cu alpiniştii utilitari. Ştiam că, înainte cu două zile de incident, Stoian a avut discuţii cu muncitorii cărora le-a cerut să nu mai urce pe faţada blocului pentru că o murdăresc şi îi strică izolaţia apartamentului. Nu i-am răspuns pentru că nu voiam să am divergenţe cu el, mai ales că niciodată nu ne-am certat în cei peste 20 de ani de când ne ştim”, a declarat martorul.

CERERE RESPINSĂ Avocatul lui Costel Stoian a cerut efectuarea unei noi expertize medico-legale întrucât cea existentă la dosar nu ar reflecta realitatea. „Contest numărul de 30 de zile de îngrijiri medicale acordate părţii vătămate. Consider că acesta nu a suferit leziuni foarte grave, care să îi fi pus viaţa în pericol, pentru că, la două-trei ore de la căzătură, el a fost audiat de procuror şi a putut vorbi. Solicit ca medicii să spună adevărul!”, a afirmat apărătorul lui Stoian. Deoarece avocatul nu a prezentat nicio dovadă clară precum că raportul medico-legal ar conţine lucruri nereale, iar cererea lui s-a bazat numai pe speculaţii, judecătorul a respins solicitarea. Următorul termen de judecată va fi pe 15 octombrie.

ACUZAŢII Conform rechizitoriului, pe 22 octombrie 2011, Stoian s-a supărat pe doi alpinişti utilitari care lucrau la izolarea faţadei blocului în care locuia, de pe strada Dezrobirii, din Constanţa. Muncitorii au intrat în conflict cu Stoian când au ajuns în dreptul apartamentului acestuia situat la etajul al treilea. Bărbatul i-a acuzat pe alpinişti că strică izolaţia exterioară a apartamentului şi că îi murdăresc geamurile, ameninţându-i de mai multe ori că le va tăia corzile. În timp ce colegul victimei a rămas la nivelul apartamentului lui Stoian şi a continuat să discute în contradictoriu cu acesta, victima, Gligore Ilea, de 31 de ani, din Constanţa, a început să coboare. La un moment dat, Stoian, s-a retras de la geam, însă a revenit cu un cuţit şi a tăiat cordelina cu care era ancorat Ilea. Acesta s-a prăbuşit în gol, de la o înălţime de 7,5 - 8 metri, lovind în cădere un cablu de internet, ceea ce a determinat schimbarea poziţiei corpului şi atenuarea impactului.