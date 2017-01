Al-Qaida încurajează comiterea unor atacuri la US Open

Turneul de tenis US Open apare pe o listă cu ţinte teroriste publicată de revista Inspire a reţelei Al-Qaida, a anunţat ieri un oficial al poliţiei din New York. Revista îşi încurajează cititorii să detoneze o maşină-capcană la turneul de tenis US Open, care începe la 25 august. Într-un articol intitulat "Maşini-capcană în America", cititorilor li se detaliază etapele fabricării unor astfel de dispozitive explozibile şi li se aminteşte că "America este principala noastră ţintă, urmată de Marea Britanie, Franţa şi alte ţări cruciate", relatează New York Daily News. "Important este să vizaţi persoane şi nu clădiri", adaugă textul. Cititorii sunt îndemnaţi, de asemenea, să atace arene de tenis, care sunt "vizitate de mii de persoane, şi persoane de rang înalt, mai ales la US Open". Directorul NYPD pentru analize de securitate Rebecca Weiner a declarat că poliţia are cunoştinţă de acest articol dar că pentru moment nu există vreo ameninţare specifică împotriva turneului. "Vreau să fie foarte clar - nu avem nicio ameninţare concretă legată de US Open", a subliniat ea. "Totuşi, am fi iresponsabili să nu luăm act de aceste (informaţii), în condiţiile în care acest eveniment se apropie", a adăugat ea. Comisarul de poliţie Bill Bratton a declarat că cea mai mare îngrijorare este reprezentată de "lupii singuratici". "În urmă cu 1.000 de ani, expresia era «toate drumurile duc la Roma»", a declarat Bratton. "Ei bine, în 2014, dacă ne referim la acest subiect, terorismul, din nefericire toate drumurile duc la New York", a conchis el.