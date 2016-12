Al-Qaida plănuieşte atentate cu bombe implantate chirurgical

Marea Britanie se confruntă cu o nouă ameninţare teroristă din partea unor atentatori cu dispozitive explozive implantate chirurgical în interiorul corpului pentru a evita detectarea de către scanerele de pe aeroport, relatează cotidianul britanic „Daily Mail”, citând surse din cadrul MI5. Serviciile de securitate cred că decizia este motivată de introducerea scanerelor corporale pe aeroporturi, care au menirea de a-i depista pe terorişti înainte de a se îmbarca în avioane. MI5 a depistat această ameninţare după monitorizarea informaţiilor apărute în acest sens pe site-urile arabe. Avertismentul a fost lansat după atentatul eşuat dintr-un avion american al nigerianului Umar Faruk Abdulmutallab, care a încercat să detoneze un explozibil aflat asupra sa într-un zbor pe relaţia Amsterdam-Detroit.

O sursă de încredere a mai declarat pentru „Daily Mail” că bărbaţi ar purta explozibilul în apropierea apendicelui sau în anus, în timp ce femeile ar avea astfel de substanţe explozibile în sâni, precum implanturile mamare. Experţii susţin că tetranitratul de pentaeritritol (PETN) ar fi plasat în săculeţi de plastic în corpul atentatorului, în urma unei incizii chirurgicale, astfel încât rana să se se poată vindeca normal. Ulterior, în timpul zborului, atentatorii ar urma să-şi injecteze cu o seringă hipodermică triperoxid de triacetonă (TATP) în săculeţul cu explozibil. Până în prezent, teroriştii au atacat avioane, metrouri şi autobuze ascunzând bombele în rucsacuri, pantofi sau lenjeria intimă.

Pe de altă parte, clericul Anwar al-Awlaki, bănuit că are legături cu atacul de la Fort Hood şi atentatul eşuat din ziua de Crăciun, ar putea deveni primul cetăţean american inclus pe lista CIA cu persoane care trebuie eliminate. De obicei, un asemenea dosar are două sau trei pagini şi conţine numele persoanei suspectate de terorism, cele mai recente informaţii despre activităţile desfăşurate de aceasta şi o argumentaţie pentru a o include pe lista CIA cu suspecţii care trebuie ucişi. În mod obişnuit, lista conţine persoane din zone situate la mii de kilometri distanţă, în ţări precum Pakistan sau Yemen. Niciun cetăţean american nu s-a aflat vreodată pe lista CIA a persoanelor ce trebuie eliminate şi care, de obicei, conţine lideri ai reţelei teroriste al-Qaida, printre care şi Ossama bin Laden, susţin foşti şi actuali oficiali americani. Acest lucru este însă pe cale să se schimbe, în contextul în care analiştii CIA construiesc un dosar împotriva unui cleric musulman care s-a născut în New Mexico, dar trăieşte acum în Yemen. Anwar al-Awlaki prezintă o dilemă pentru oficialii americani din domeniul luptei anti-teroriste. Este cetăţean american şi până de curând era cunoscut în esenţă ca un predicator care promova idei islamice radicale. Dar legăturile sale cu atacul armat din luna noiembrie de la baza militară Fort Hood şi cu atentatul eşuat din ziua de Crăciun de la bordul unui avion de linie i-au convins pe analiştii CIA că rolul său s-a schimbat.