Alt fel de sărbătoare

DUPĂ GRATII Fostul premier Adrian Năstase se află în penitenciar, după ce a primit patru ani de închisoare cu executare în dosarul „Zambaccian“. Magistraţii i-au interzis de data asta şi anumite drepturi prevăzute de Codul Penal, astfel că, practic, cariera sa politică a fost făcută praf. Înainte de această condamnare, el a mai stat câteva luni în închisoare. Atunci era vorba despre dosarul „Trofeul Calităţii”. Fiind prima condamnare la închisoare cu executare, Năstase a clacat psihic atunci şi a încercat să se sinucidă. Şi-a revenit după ceva timp şi a învăţat să-şi accepte destinul. Năstase a făcut istorie: a fost cel mai bun premier, s-a luptat ani de zile cu justiţia şi a cerut intrarea dosarului său în Cartea Recordurilor din cauza numărului mare de martori (mai mulţi decât cei din procesul de la Nürnberg!) şi şi-a pus viaţa în pericol pentru a nu fi încarcerat. Vorbim despre mărirea şi decăderea unui lider important, care a avut mereu un cuvânt de spus pe eşichierul politic. Năstase nu a depus însă niciodată armele în faţa inamicilor politici, chiar dacă a fost transformat în deţinut. Blogul lui stă mărturie a faptului că nu i-au putut închide gura.

DRUMUL CRUCII... În ziua de Paşte, Năstase a povestit cum petrece aceste zile de sărbătoare după gratii: „Pentru mine, anul ăsta, sărbătorile pascale înseamnă mai mult drumul Golgotei. Sigur, aştept primăvara şi mă bucură Învierea, dar, şi în această dimineaţă (duminică dimineaţă - n.r.), uşa de la camera mea s-a putut deschide numai din afară. În noaptea de Înviere, pe care o petreceam cu familia - de obicei mergând la biserica din Cornu -, am citit şi am ciocnit ouă roşii cu mine însumi“. Fostul premier şi-a făcut însă singur curaj: „Să nu credeţi că sunt trist sau resemnat. Sunt însă dezamăgit să văd cum repetăm, an de an, Drumul nostru, al Crucii. Mă bucur să văd astăzi (duminică - n.r.) că s-a oprit ploaia şi să privesc, printre firele de sârmă ghimpată, soarele. La prânz, vor veni în vizită Dana şi Andrei. Aşa voi simţi bucuria sărbătorilor“. În finalul postării, Adrian Năstase a mulţumit prietenilor săi de pe blog pentru urări, dorindu-le zile de sărbătoare pline de bucurii, alături de cei dragi.