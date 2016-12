Alt mod de finanţare a spitalelor, „alte” case de sănătate!

Proiectul noii legi a Sănătăţii vine cu o serie de modificări în sistem, astfel că spitalele vor beneficia de un alt sistem de finanţare, iar numărul caselor de sănătate se va reduce semnificativ. Toate aceste modificări, dar nu numai, au fost prezentate, ieri, de către ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, în comisiile reunite de sănătate din Parlament. Demnitarul a precizat că, potrivit noii legi a sănătăţii, spitalele vor putea avea un statut autonom din punct de vedere managerial şi financiar. „Se propune autonomia sistemului de asigurări public şi competiţia cu sistemul privat de asigurări, în funcţie de dorinţa fiecărui asigurat în parte. În ceea ce priveşte reorganizarea spitalelor, se propune introducerea conceptului de autoguvernare, adică este vorba de autonomia managerială şi financiară a spitalelor, care să permită atât remunerarea personalului medical în funcţie de performanţă, cât şi posibilitatea de a atrage venituri suplimentare la nivelul spitalului, prin desfăşurarea unor activităţi cu plată pentru categoriile de persoane care doresc acest lucru, adică să intre în competiţie şi cu sistemul privat”, a explicat oficialul. Cât priveşte instituirea regimului de fundaţii pentru spitale, ministrul a spus că „este vorba doar de denumire şi că se caută o formă juridică de organizare care să-i asigure spitalului autonomie financiară şi managerială”. „Singura care ar fi corespuns era aceea de fundaţie. Pentru faptul că această noţiune nu are o accepţiune publică favorabilă, am renunţat la această denumire şi am definit spitalul ca atare - instituţie cu autonomie financiară şi managerială, care acordă servicii medicale şi este de utilitate publică”, a precizat Vasile Cepoi. Ministrul a precizat că, astfel, spitalul nu va mai fi instituţie publică bugetară, ceea ce înseamnă că nu va fi supus legii salarizării sau celorlalte acte normative care guvernează instituţiile publice. „Medicul nu este bugetar, este un liber-profesionist, iar spitalul este o entitate care realizează venituri într-o relaţie contractuală (cu casele de asigurări de sănătate - n.r.), deci nu poate fi considerat bugetar”, a argumentat Cepoi.

REORGANIZAREA CASELOR DE SĂNĂTATE De asemenea, oficialul a susţinut că noua lege prevede reorganizarea caselor de asigurări de sănătate în 12 case regionale, faţă de cele 44 care funcţionează în prezent. „Reducerea numărului de case de asigurări are două efecte pozitive. Primul este că reducem nivelul structurilor administrative, al doilea că reducem riscul politizării şi creştem eficienţa acordării serviciilor medicale, deoarece ştim că acordarea serviciilor medicale se centrează în principal pe centrele universitare sau pe oraşele mari, care au structuri de asistenţă medicală performante. (...) Fiind o coordonare regională, poţi să eficientizezi acordarea serviciilor medicale spitaliceşti. Ca societăţi mutuale de asigurări de sănătate”, a spus demnitarul. În plus, el a precizat că statutul caselor de sănătate va fi de societăţi mutuale. De asemenea, proiectul de lege are în vedere o propunere de eliminare a taxei pe sănătate pentru angajatori, care să constituie însă un fond de 2% din cheltuielile de personal. „Nivelul contribuţiei la sănătate rămâne acelaşi, 5,5 pentru angajat, 5,2 pentru angajator. Există şi o propunere în care angajatorul să nu mai plătească şi 5,5% să se plătească pe toate veniturile populaţiei”, a explicat Cepoi. Ministrul Sănătăţii a susţinut şi că persoanele vulnerabile, cu venituri sub salariul minim pe economie, vor beneficia de un pachet de servicii sociale de sănătate. Cât priveşte serviciile de urgenţă, acestea vor fi asigurate pentru toată lumea, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat, iar modificarea este aceea că plata serviciilor pentru ambulanţă va fi preluată de către minister. Proiectul de lege urmează să fie prezentat azi în şedinţa de Guvern şi să fie menţinut în dezbatere publică până în septembrie. În tot acest timp vor fi organizate dezbateri publice în teritoriu pentru a consulta persoanele de specialitate cu privire la noua lege a sănătăţii.