Alt preot paroh la ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Eforie Nord

18:07:25 / 12 August 2014

Felicitari

Va felicit sincer parinte Raduta ca ati reusit sa plecati din Nisipari, ca multe ati patimit dvs. in satul nostru plin de oameni ca ,,Enoriasul " ! Va doresc mult succes in Eforie si sa va dea Dumnezeu enoriasi cu minte si cu frica de D-zeu. Toate cele bune de la oamenii care v-au respectat si iubit in Nisipari.