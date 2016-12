Alt scandal la Eurovision România

Invitat în emisiunea Marinei Almăşan de la televiziunea de stat, Alexandru Cătălan, din juriul Eurovisionului românesc, a declarat că speră ca Luminiţa Anghel să se claseze mai bine în luna mai, la Oslo, decât a făcut-o data trecută, când a participat alături de trupa Sistem. El a mai adăugat că printre preferaţi se află şi Paula Selling. Pornind de la aceste declaraţii, a izbucnit un nou scandal care pune în umbră corectitudinea organizatorilor competiţiei muzicale. În replică, Luminiţa Anghel a declarat că nu are nicio legătură cu cel care a făcut declaraţiile şi, mai mult, respectivul a fost cel care a depunctat-o cel mai mult la preselecţie: „Omul care ne-a dat 6 la selecţie a făcut o gafă care ne-a adus un mare dezavantaj. Domnul a greşit pentru că şi-a spus propria părere în faţa întregii naţiuni. Să şi-o asume! Nu am fi dorit să intrăm în polemică cu nimeni. Am fi vrut să fim spectatori la scandalurile altora\", a spus Luminiţa Anghel . Piesa „Save their lives\" cântată de solista amintită , Tony Tomas şi Adrian Piper va concura în finala naţională, care se va desfăşura pe data de 6 martie.