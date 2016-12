Altă explozie la o fabrică din estul Chinei

Cel puţin o persoană a murit într-o nouă explozie produsă la o fabrică din estul Chinei şi alte şase au fost reţinute de autorităţile chineze în acest caz, informează site-ul agenţiei de presă AP. Explozia a avut loc la trei săptămâni de la producerea unui dezastru industrial în oraşul portuar Tianjin din estul Chinei, soldat cu moartea a cel puţin 158 de persoane, în pofida introducerii de către autorităţile chineze a unor măsuri suplimentare de securitate în fabrici. Potrivit site-ului Dongying News, incendiul a izbucnit într-o fabrică din districtul Lijin, situat în provincia Shandong, în cursul nopţii de luni spre marţi. Focul a fost stins de pompieri după mai bine de cinci ore. Şase persoane din departamentul executiv al companiei care deţine fabrica, Shandong Binyuan Chemical Co. Ltd, au fost reţinute de autorităţile chineze, care au deschis o anchetă. Potrivit site-ului companiei, aceasta are o capacitate de a produce anual 20.000 de materiale adezive. Explozia de luni s-a produs într-o zonă aflată la 300 de kilometri de oraşul portuar Tianjin, unde în data de 12 august au murit cel puţin 158 de persoane, majoritatea pompieri. În acest caz, autorităţile chineze au reţinut, joi, 12 angajaţi ai companiei Ruihai International Logistics şi 11 oficiali chinezi. Reprezentanţi ai Ministerului de Securitate Publică au anunţat că cele 12 persoane sunt suspectate pentru depozitare ilegală a unor materiale chimice periculoase.