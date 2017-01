Altay la munte... după puncte

Penultima etapă a Diviziei B la fotbal programează pentru FC Altay un meci în deplasare, cu Precizia Săcele, astăzi, de la ora 11.00. Ambele formaţii sînt încă ameninţate de retrogradare, gazdele neputîndu-şi permite să piardă, pentru că în ultima etapă vor juca pe terenul lui Forex Braşov, echipă care luptă pentru baraj. Altay mai are nevoie de o victorie pentru a fi sigură de menţinerea în eşalonul secund, însă mai are la dispoziţie şi meciul din ultima etapă, cînd va primi la Năvodari vizita lui FC Botoşani. Oricum, constănţenii au şanse mici la Săcele, ţinînd cont de forma sportivă din ultimele etape: nu au cîştigat de patru meciuri şi au încasat 11 goluri în ultimele trei partide! În plus, formaţia antrenată de Cristian Cămui are patru jucători accidentaţi, M.Posteucă, Pitu, Cîju şi Coconaşu, în timp ce Lăcovişte a plecat joi de la echipă! Formaţia probabilă: Avram - Fugaru, L.Ştefan, N.Niţă - Răguşilă (junior), Ionescu, Măciucă, I.Drăgoi - Curumi, Hampu, Boraş.