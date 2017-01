Alte atribuţii, acelaşi salariu

24 de subofiţeri din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa implicaţi în scandalul de corupţie din vara anului trecut şi-au primit înapoi atribuţiile de serviciu, dar nu şi salariul. De la 1 aprilie, poliţiştii puşi la dispoziţia inspectorului-şef al IPJ Constanţa în urma începerii urmăririi penale pentru săvârşirea unor fapte de corupţie, pot să dea amenzi şi să sancţioneze şoferii indisciplinaţi din trafic fără să mai fie asistaţi de alţi colegi. Imediat după izbucnirea scandalului, cei 24 de agenţi de poliţie au fost retraşi din teren şi puşi să efectueze activităţi adminstrative, sub supravegherea colegilor. „Inspectorul şef a considerat că a trecut un an de la începerea urmăririi penale şi, având în vedere situaţia operativă din prezent şi că urmează să se deschidă sezonul estival, a decis să le dea înapoi atribuţiile deţinute anterior scandalului din 2009, în sensul că vor avea voie să dea sancţiuni la Codul Rutier”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Cu toate acestea, poliţiştii rămân la dispoziţia comandatului IPJ şi iau în continuare salariile diminuate, fără sporuri. „În cazul în care vor fi scoşi de sub urmărire penală sau vor fi achitaţi, li se vor restitui toţi banii ce le-au fost opriţi în această perioadă”, a mai spus Dancu. Situaţia rămâne neschimbată în privinţa celor 11 subofiţeri care au fost arestaţi şi eliberaţi de două ori tot pentru fapte de corupţie. Aceştia rămân suspendaţi din funcţii şi fac muncă de birou.