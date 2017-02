Alte câteva sute de imigranți au trecut peste barieră în Maroc

Aproximativ 350 de imigranți au trecut luni dimineața peste bariera care înconjoară enclava spaniolă Ceuta din Maroc, la doar trei zile după ce 500 de imigranți au reușit să pătrundă pe teritoriul spaniol, a anunțat un purtător de cuvânt al Crucii Roșii, potrivit The Associated Press. Unsprezece imigranți, care au fost răniți în cursul trecerii peste barieră, au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Autoritățile locale au anunțat că imigranți au pătruns printr-o poartă avariată în cursul zilei de vineri. Oficialii au mai precizat că doi agenți ai Gărzii Civile au suferit fracturi și au fost spitalizați.În acest moment, peste 1.300 de persoane sunt cazate în Centrul CETI pentru primirea refugiaților, care are o capacitate de a găzdui doar 512 de oameni. În general, imigranții care sosesc la Ceuta sunt apoi trimiși la diferite centre din Spania, unde sunt cazați, iar cei mai mulți își găsesc locuri de muncă în economia informală sau migrează spre alte state europene.