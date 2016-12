Alte „erori“ ale guvernării PDL?

GREŞEALĂ? Proiectarea bugetului de stat pentru 2013 a stârnit controverse şi a ridicat mari semne de întrebare cu privire la modul în care a fost construit bugetul pentru ultimii doi ani. Un nou semn al modului dezastruos în care a guvernat PDL? Nu ştim cu siguranţă, însă este cert că premierul Victor Ponta a solicitat secretarului general al Guvernului să pregătească schimbarea conducerii Institutului Naţional de Statistică (INS) pentru o „greşeală gravă“ comisă în calcularea PIB pe 2011, arătând că are nevoie ca la INS să lucreze oameni pe care se poate baza. Declaraţia a fost rostită de premier în cadrul şedinţei de Guvern de vineri. El s-a referit doar la schimbarea conducerii INS, arătând însă că şi Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a greşit. „Ne-am trezit acum, la început de an, că INS şi CNP au greşit din 2003, 2004 până în 2010 de fiecare dată pe plus, adică ei calculau un PIB care ulterior era un pic mai mare. În 2011 l-au greşit pe minus. Nu am probe să cred că este vorba de o intenţie, dar e o eroare gravă. Anul ăsta, ca să ne înscriem în ţinta de deficit, mai trebuie să tăiem un miliard lei, dintr-o greşeală de calcul. De unde, de la sănătate, educaţie, armată, poliţie? Dacă acum, când suntem un guvern nou cu legitimitatea dată de vot, nu le îndreptăm, nu o să le îndreptăm niciodată“, a spus Ponta. Amintim că joi seara, premierul a anunţat că o eroare de calcul a INS privind PIB va determina reducerea cheltuielilor bugetare prevăzute pentru 2013 cu aproape un miliard de lei pentru încadrarea în ţinta de deficit stabilită.

REACŢII Pe de altă parte, reprezentanţii INS se apără. Ei au recunoscut diferenţele între cifre, menţionând însă că nu este vorba despre o eroare, ci de o realitate pe care o relevă datele finale privind evoluţia PIB. Pe de altă parte, preşedintele CNP, Ion Ghizdeanu, a explicat că instituţia nu a finalizat noile prognoze de PIB pentru anii 2012 şi 2013, care vor sta la baza bugetului pentru acest an. Evident că reacţiile nu au întârziat să apară. Consultantul financiar Ionel Blănculescu a declarat că, în cazul estimării greşite a PIB de către INS, este vorba de „o eroare subversivă menită să creeze aparenţa unei alte stări de fapt“ şi că la Statistică „s-ar putea să fi existat un centru de creare de aparenţe“. „În statistică, dacă greşeşti, ai capacitatea să corectezi. Dacă ar fi fost o greşeală s-ar fi descoperit în primul trimestru din 2012 sau al doilea trimestru din 2012. Faptul că se descoperă acum, pe mine mă lasă să cred că este o acţiune voită. Ni s-a creat o aparenţă de mai bine în situaţia în care eram într-o postură mai proastă“, a spus Blănculescu.

DOCUMENT CLASIFICAT Având în vedere toată tevatura pe marginea subiectului privind bugetul, premierul Victor Ponta a cerut în şedinţa de Guvern ca proiectul de buget pe 2013 să fie tratat ca şi document clasificat. Prin urmare, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a declarat că „în partea şedinţei în care se discută documente clasificate participă doar miniştrii”. Întrebat de ce a fost secretizat proiectul de buget, Zaharescu a explicat că informaţiile „au fost clasificate pentru această şedinţă“, urmând ca săptămâna viitoare datele să fie prezentate public, aşa cum anunţase anterior primul ministru. Proiectul de buget pentru acest an va fi discutat cu toate partidele reprezentate în Parlament, inclusiv din opoziţie, a declarat premierul Victor Ponta, arătând că doreşte să meargă cu miniştrii de resort la toate grupurile parlamentare pentru a prezenta schiţa de buget. De asemenea, Parlamentul va intra, de la 21 ianuarie, în sesiune extraordinară, pentru a adopta proiectul de buget şi alte proiecte legislative ale Guvernului care trebuie adoptate de urgenţă.