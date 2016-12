Alte patru ţări pot obţine calificarea la turneul final

După ce Italia şi Olanda şi-au asigurat un loc în Brazilia încă din luna septembrie, alte patru ţări pot sărbători astăzi calificarea la turneul final - Belgia, Germania, Elveţia şi Rusia. Belgia are meci direct cu ocupanta poziţiei secunde în grupă, Croaţia, şi un egal sau o victorie îi garantează calificarea la CM 2014. Germania şi Elveţia au situaţii identice - victoria le califică automat, în timp ce la egal au nevoie ca Suedia, respectiv Islanda să nu învingă în meciurile lor. Situaţia cea mai dificilă o are Rusia, care se poate califica în Brazilia doar cu jocul rezultatelor - victorie plus înfrângerea echipei de pe poziţia secundă, Portugalia. În grupele lor, Italia şi Olanda vor arbitra lupta pentru poziţiile secunde. Bosnia şi Grecia se duelează de la distanţă pentru primele două locuri în Grupa G, aceeaşi fiind şi situaţia în Grupa I, între Spania şi Franţa, cu avantaj clar de partea campioanei mondiale en titre. Cea mai complicată grupă este H, acolo unde chiar şi ocupanta poziţiei a patra, Polonia, mai poate prinde prima poziţie, care asigură calificarea directă!

Programul de astăzi - GRUPA A: Croaţia - Belgia (ora 19.00, Dolce Sport 2), Ţara Galilor - Macedonia (ora 21.45). Clasament: 1. Belgia 22p, 2. Croaţia 17p, 3. Serbia 11p, 4. Scoţia 8p, 5. Macedonia 7p, 6. Ţara Galilor 6p.

GRUPA B: Armenia - Bulgaria (ora 18.00), Malta - Cehia (ora 20.30), Danemarca - Italia (ora 21.15). Clasament: 1. Italia 20p, 2. Bulgaria 13p, 3. Danemarca 12p, 4. Cehia 9p (golaveraj: 8-8), 5. Armenia 9p (8-10), 6. Malta 3p.

GRUPA C: I-le Feroe - Kazahstan (ora 20.00), Germania - Irlanda (ora 21.45), Suedia - Austria (ora 21.45). Clasament: 1. Germania 22p, 2. Suedia 17p, 3. Austria 14p, 4. Irlanda 11p, 5. Kazahstan 4p, 6. I-le Feroe 0p.

GRUPA D, ora 21.30: Olanda - Ungaria (Digi Sport 1), Andorra - ROMÂNIA (TVR 1), Estonia - Turcia (Dolce Sport 3). Clasament: 1. Olanda 22p, 2. Ungaria 14p, 3. Turcia 13p (14-7), 4. ROMÂNIA 13p (13-12), 5. Estonia 7p, 6. Andorra 0p.

GRUPA E: Albania - Elveţia (ora 21.30, Digi Sport 3), Islanda - Cipru (ora 21.45), Slovenia - Norvegia (ora 21.45). Clasament: 1. Elveţia 18p, 2. Islanda 13p, 3. Slovenia 12p, 4. Norvegia 11p, 5. Albania 10p, 6. Cipru 4p.

GRUPA F: Azerbaidjan - Irlanda de Nord (ora 19.00), Luxemburg - Rusia (ora 21.30), Portugalia - Israel (ora 22.45, Dolce Sport 4). Clasament: 1. Rusia 18p, 2. Portugalia 17p, 3. Israel 12p, 4. Irlanda de Nord 6p (8-14), 5. Luxemburg 6p (7-19), 6. Azerbaidjan 5p.

GRUPA G: Lituania - Letonia (ora 18.30), Bosnia - Liechtenstein (ora 21.00), Grecia - Slovacia (ora 21.45). Clasament: 1. Bosnia 19p (25-5), 2. Grecia 19p (9-4), 3. Slovacia 12p, 4. Lituania 8p, 5. Letonia 7p, 6. Liechtenstein 2p.

GRUPA H: Moldova - San Marino (ora 19.00), Ucraina - Polonia (ora 21.00), Anglia - Muntenegru (ora 22.00, Sport.ro şi Dolce Sport 2). Clasament: 1. Anglia 16p, 2. Ucraina 15p (19-4); 3. Muntenegru 15p (15-8); 4. Polonia 13p; 5. Moldova 5p; 6. San Marino 0p.

GRUPA I: Spania - Belarus (ora 23.00, Digi Sport 2). Clasament: 1. Spania 14p (10-2), 2. Franţa 14p (12-6), 3. Finlanda 9p, 4. Georgia 5p, 5. Belarus 4p.

Clasamentul FIFA care va fi dat publicităţii la 17 octombrie va constitui baza pentru desemnarea capilor de serie în barajul european pentru Cupa Mondială din 2014, dar şi pentru stabilirea urnelor valorice pentru tragerea la sorţi a grupelor turneului final din Brazilia. Pentru tragerea la sorţi a grupelor turneului final, în prima urnă valorică vor intra Brazilia (ţară organizatoare) şi primele şapte formaţii din clasamentul FIFA din 17 octombrie. În total vor exista patru urne valorice cu câte opt echipe fiecare. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale din 2014 va avea loc la 6 decembrie, de la ora 19.00, la Costa do Sauipe.