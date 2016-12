Alte victime în cazul violului din şcoală?

Adolescentul de 13 ani, din Rasova, suspectat că ar fi violat un coleg de şcoală de şapte ani, a fost eliminat din unitatea de învăţământ pentru câteva zile şi s-a ales cu nota scăzută la purtare. Sancţiunea i-a fost aplicată minorului pentru faptul că l-a bătut pe colegul său, nu pentru agresiunea de viol. “În cursul zilei de astăzi (ieri - n.r.), s-a întrunit consiliul profesoral şi am stabilit scăderea notei la purtare, la patru, şi eliminarea pentru trei zile a elevului mai mare, timp în care acesta va face muncă în folosul şcolii. Această sancţiune vine ca urmare a faptului că l-a bătut pe elevul mai mic. În ceea ce priveşte violul, aşteptăm ancheta poliţiei pentru a lua măsuri”, a declarat directorul Şcolii Gimnaziale nr.1 Rasova, prof. Cătălin Iancu. Mama victimei agresiunii sexuale spune că fiul ei refuză să mai meargă la şcoală. “Luni, când l-am trimis la şcoală, mi-a spus că nu vrea să se ducă, însă am insistat. După ce a plecat, la aproximativ zece minute, am ieşit în curte şi l-am găsit plângând în faţa porţii. Mi s-a rupt sufletul când l-am văzut acolo. Mi-a spus că nu vrea să meargă, pentru că îi este frică şi ruşine, că acel băiat râde de el când se întâlnesc pe hol. Am vorbit cu el şi l-am dus eu la şcoală, până în clasă. Îmi cunosc copilul foarte bine şi este schimbat radical. Când vorbesc cu el, parcă e pe altă lume, nu e atent, se sperie, tresare din orice”, a declarat mama victimei, Mihaela Corcoveanu.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ Femeia spune că nimeni nu îi face dreptate şi că va merge până în pânzele albe pentru că ar fi aflat că agresorul fiului ei nu s-ar afla la primul incident de acest fel. “Oamenii din sat vorbesc că acest băiat s-ar fi lăudat că băiatul meu nu e singurul pe care l-a violat şi că au mai fost şi alţii, pe care i-a ameninţat cu moartea dacă spun ce au păţit. Bunicul lui însă a spus că va face tot ce îi stă în putere, că îşi va vinde tot pentru a-l scăpa pe nepotul lui de o eventuală pedeapsă. Eu nu am bani şi nici ce să vând, însă voi face tot posibilul să se facă dreptate”, a adăugat Mihaela Corcoveanu. Vineri seară, o echipă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a fost acasă la familia Corcoveanu, dar şi la domiciliul presupusului agresor. “Victima trebuie inclusă într-un program de consiliere, însă mama a spus că nu are posibilitatea financiară de a veni la Constanţa. Am stabilit ca asistenţii sociali ai Primăriei Rasova să găsească o soluţie în acest caz. Totodată, şi celălalt copil are nevoie de consiliere psihologică. Însă, când colegii mei au fost să vorbească cu el şi cu bunicii săi, aceştia au refuzat orice dialog. Urmează ca cei de la Primărie să găsească o modalitate de a discuta cu bunicii şi de a interveni, deoarece copilul acela trebuie evaluat psihiatric”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea.

VIOLUL Amintim că lunea trecută, copilul de şapte ani a fost bătut în prima recreaţie de colegul său mai mare, de 13 ani, chiar în clasa în care învaţă. Ulterior, când a ieşit de la ore, cel mic a fost blocat în toaleta din curtea unităţii şcolare şi violat. Cel mic i-a povestit mamei sale că agresorul l-a ameninţat cu moartea. “Elevul care îl bătuse dimineaţă a intrat după el în cabină şi i-a spus să îşi dea pantalonii jos. El a refuzat şi atunci elevul acela (agresorul - n.r.) a scos un briceag, i l-a pus la gât şi i-a zis: Dacă nu te dezbraci, te omor! De frică, copilul s-a dezbrăcat şi atunci l-a violat. Apoi, băiatul acela l-a lăsat în baie şi i-a blocat uşa pe dinafară cu o piatră”, a povestit mama victimei. Femeia s-a dus imediat la directorul şcolii şi la poliţie, unde a făcut o plângere. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.