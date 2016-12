Altfel de „tratamente”

În această perioadă, din meniul zilnic nu ar trebui să lipsească fructele oleaginoase, nucile şi alunele mai ales, surse importante de proteine, antioxidanţi şi fibre alimentare. Consumul de nuci şi alune, cam 70 de grame pe zi, spun specialiştii, menţine în limite normale nivelul colesterolului. Ananasul, pe lângă multitudinea de vitamine şi minerale, conţine o enzimă, numită bromelaină, care ajută la slăbit. În plus, ananasul are şi proprietăţi anticoagulante şi antiinflamatoare şi ajută la prevenirea îmbătrânirii premature. Nutriţioniştii spun că o sută de grame de ananas proaspăt, nu din compot, conţin cam 50 de calorii. Ananasul nu are mult zahăr în compoziţie, de aceea poate fi consumat şi de diabetici, fără nicio problemă. Mai trebuie ştiut, de asemenea, că bromelaina stimulează producerea de celule albe care intră în alcătuirea sistemului imunitar. Mult hulita banană, acuzată că îngraşă, şi se întâmplă asta din lipsă de informaţie, chiar te poate ajuta să scapi de kilograme în plus. Dintre toate fructele de pe pământ, banana conţine cel mai mult potasiu, un adevărat medicament natural pentru persoanele cardiace. O banană obişnuită nu are mai mult de o sută de calorii şi, în plus, conţine şi vitamina B6, pe care organismul nostru nu poate să o producă singur. Medicii recomandă, de asemenea, şi diabeticilor să consume banane, pentru că au foarte puţin zahăr în compoziţia lor, dar şi suferinzilor de ulcer gastric.