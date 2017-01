Alţi 100 de copii din mediul rural au vizitat, gratuit, Constanţa

Programul “Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2008“, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, pentru alţi 100 de elevi din mediul rural. De data aceasta, a venit rîndul copiilor din comunele Pantelimon şi Crucea să aibă o zi de vacanţă de neuitat. La iniţiativa CJC, micuţii, însoţiţi de cadre didactice şi reprezentanţi ai administraţiilor locale, au vizitat Acvariul, Delfinariul, parcul de distracţii Aqua Magic, circul Circo Aquatico şi s-au plimbat cu telegondola. Programul de o zi oferit de CJC a fost primit cu bucurie de cei mici, mai ales că unii dintre ei nu apucat să viziteze Constanţa pînă în prezent. Foarte încîntată de toate obiectivele vizitate a fost Alexandra Chiriţă, elevă în clasa a II-a în comuna Crucea. “Mi-a plăcut foarte mult la Acvariu, unde am văzut o mulţime de peşti, dar şi plimbarea cu telegondola a fost la fel de frumoasă, mai ales că nu am fost niciodată atît de sus. Abia aştept să le povestesc părinţilor mei”, a spus Alexandra. La fel de încîntată a fost şi Larisa Manea, elevă în clasa a VI-a la Şcoala Generală Pantelimon: „Cele mai frumoase momente au fost la Aqua Magic, unde m-am distrat de minune. Este o bucurie să ai posibilitatea de a vedea astfel de lucruri, în condiţiile în care mulţi dintre noi nu ne permitem să venim în fiecare vară la mare”. Programul ”Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008” se va derula pînă la sfîrşitul lunii, peste 4.000 de copii din mediul rural avînd posibilitatea să viziteze obiectivele cuprinse în program.