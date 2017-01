Alţi 150 de copii din mediul rural au vizitat Constanţa

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, sîmbătă şi duminică, cu excursiile pentru copii din alte trei comune din mediul rural. 150 de copii din comunele Corbu, Mihai Viteazu, şi Poarta Albă au ajuns în cele două zile la Constanţa, beneficiind de excursia estivală oferită de către autoritatea judeţeană. Elevii s-au bucurat nespus de programele oferite de Acvariu, Delfinariu, Circo Aquatico, Aqua Magic şi s-au plimbat cu telegondola. Mulţi dintre ei s-au aflat pentru prima dată pe malul Mării Negre şi nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în programul organizat şi finanţat de CJC. “Cel mai frumos a fost la Aqua Magic şi la Circul Aquatico, iar la Acvariu mi-au plăcut atît peştii, cît şi designul de interior. Este aproape incredibil că am avut ocazia să văd aceste lucruri. Mulţumesc celor care mi-au dat şansa să văd Marea Neagră!“, a spus George Cătălin Strîmbu, de 13 ani, din satul Sinoe, comuna Mihai Viteazu. Dacă sîmbătă au beneficiat de excursie copiii din localităţile Corbu şi Mihai Viteazu, duminică a venit rîndul celor din comuna Poarta Albă. Tot duminică trebuia să ajungă la Constanţa şi copii din Valu lui Traian însă, din cauza vremii, care, la un moment dat, părea nu tocmai favorabilă unei astfel de plimbări, coordonatorii programului au reprogramat excursia elevilor din Valu lui Traian. “Noi am riscat chiar cu vremea care nu părea de dimineaţă tocmai bună. Niciun copil din cei pe care i-am adus nu a mai fost vreodată la Aqua Magic, nu a mai văzut un circ, cu atît mai puţin acvatic, şi nu s-a plimbat cu telegondola. Ei nu au dormit toată noaptea în aşteptarea excursiei şi de aceea am riscat să venim, pentru a nu-i dezamăgi“, a explicat Florentina Paşca, învăţător în cadrul şcolii din Poarta Albă. Deosebit de încîntat de vizita la Constanţa a fost şi Erhan Enan, de 12 ani, din Poarta Albă: “Am mai fost în excursii, dar mă bucur foarte mult că am avut ocazia să ajung la Aqua Magic, la un circ acvatic şi mai ales, să mă plimb cu telegondola”. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat celor mici băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.