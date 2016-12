Alţi 150 de elevi din Constanţa, la patinoar

Proiectul iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi de Primăria Constanţa - „Învăţăm să patinăm”, prin care peste 15.000 de elevi, din şcoli generale până la licee, din mediul rural şi municipiul Constanţa, beneficiază de intrare gratuită la patinoarele din Constanţa, a continuat şi ieri, cu acelaşi program scurtat din pricina manifestărilor organizate de sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie. Aseară, a fost rândul altor 150 de elevi de la Grupul Şcolar Economic Virgil Madgearu să vină să-şi demonstreze abilităţile de patinatori pe gheaţă. „Sunt pentru a doua oară la patinoar, după doi ani în care nu am mai fost. Pentru mine este un entertainment, nu este o activitate profesionistă. Este o iniţiativă bună şi apreciez, ca şi colegii mei, că am putut veni gratuit”, a spus Mihai Mircea, elev în clasa a XII a C la Grupul Şcolar Economic Virgil Madgearu. Primăria şi CJC au demarat programul incluzând toate comunele judeţului Constanţa şi toate unităţile şcolare din municipiul Constanţa, astfel încât elevii să poată merge la patinoar, dar să ajungă şi la cursuri. Toate cheltuielile privind accesul la patinoar, închirierea patinelor, transportul elevilor precum şi pregătirea unei gustări pentru fiecare elev sunt asigurate de CJC şi de Primăria Constanţa.