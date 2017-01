Alţi 200 de copii din Covasna, în vizită pe litoral

Bucuria de pe chipul copiilor nu poate fi comparată cu nimic, mai ales atunci primesc ceva la care au visat. Cu o astfel de situaţie s-au „confruntat”, ieri, mulţi dintre elevii din judeţul Covasna care au ajuns pentru prima dată la mare. Nu pentru toţi cei 200 de elevi a fost prima vizită pe litoral, însă aprox. 70% dintre elevi au văzut pentru prima dată Marea Neagră. Ceilalţi 30% dintre elevi au avut ocazia să ajungă şi anul trecut la mare. Vizitele elevilor au fost posibile datorită programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“. Este al doilea an când CJC a venit în sprijinul elevilor din judeţul Covasna asigurându-le o vacanţă gratuită de o săptămână la malul mării. Elevii din Covasna care au venit la mare învaţă la unităţile de învăţământ cu predare în limba română. Ei au fost cazaţi la tabăra de copii Delfinul de la Năvodari, unde vor rămâne timp de şapte zile. Pe lângă plaja ce va fi în permanenţă la dispoziţia lor, pentru elevi vor fi organizate spectacole de teatru, proiecţii de film şi chiar petreceri în aer liber. În plus, copiii vor ajunge, astăzi, să viziteze secţiile Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. „Este o mare bucurie pentru ei. Cei mai mulţi provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, şi au fost recompensaţi cu vacanţa pentru că au învăţat bine în ultimul an şcolar. Este o mare bucurie pentru ei şi pentru părinţii lor care nu le-ar fi putut oferi ocazia de a merge la mare, cu atât mai puţin să vină împreună cu prietenii şi colegii“, a declarat Virgil Mihai Bledea, profesorul de matematică al elevilor din comuna Barcani din judeţul Covasna.