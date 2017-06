Alți 4 alpiniști au decedat pe Everest! 10 morţi în acest sezon!

Șerpașii nepalezi au găsit cadavrele a patru alpiniști într-o tabără de pe Muntele Everest, informează Reuters, citând un anunț al autorităților, numărul persoanelor decedate în încercarea de a cuceri cel mai înalt vârf al lumii ajungând în acest sezon la 10. Cei patru alpiniști ar fi decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Trupurile neînsuflețite au fost găsite în timpul nopții, în două corturi din Tabăra IV, situată la 8.000 de metri altitudine, a declarat în Kathmandu șerpașul Mingma de la Seven Summit Treks, grup din care fac parte șerpașii care au făcut descoperirea. Nu este clar modul în care alpiniștii și-au pierdut viața, iar identitatea lor nu a fost încă stabilită, a adăugat Mingma.

Potrivit „Himalayan Times“, două dintre persoanele găsite decedate erau străine, iar membrii echipei de șerpași cred că au murit sufocate. "Este foarte posibil să fi murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon în urma folosirii surselor de încălzire din cort fără o ventilație corespunzătoare", susține alpinistul american Alan Arnette într-un mesaj publicat pe blogul său pe care scrie din Everest.

Ang Tshering, președintele Asociației alpiniștilor din Nepal, a explicat că marți vântul a bătut cu putere pe munte. Șerpașii care au descoperit trupurile neînsuflețite se aflau într-o misiune de recuperare a cadavrului alpinistului Vladimir Strba din Slovacia, care a decedat în weekend în apropierea vârfului de 8.850 de metri. Corpul lui Strba a fost coborât în Tabăra II, la 6.400 de metri, și a fost transportat în cursul zilei de miercuri la Tabăra de Bază, a menționat Mingma.

Din 1953, când Tenzing Norgay (Nepal) și Edmund Hillary (Noua Zeelandă) au devenit primii alpiniști care au ajuns în vârf, circa 5.000 de alpiniști au mers pe urmele lor și aproximativ 300 au murit în această încercare. Multe dintre victime au rămas pe munte, îngropate în zăpadă, procedura de coborâre a cadavrelor fiind foarte dificilă. Principalele cauze de deces în rândul celor care încearcă să escaladeze Muntele Everest sunt degerăturile, căderile și răul de înălțime, precizează Reuters. În ultimii ani, însă, cel mai mare dușman al alpiniștilor ajunși în această zonă au fost avalanșele. 18 persoane și-au pierdut viața în 2015, când un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a declanșat avalanșe care au înghițit tabăra de bază. Cu un an în urmă, 16 șerpași care transportau echipament pentru alpiniști au fost surprinși în zona ghețarului Khumbu de o avalanșă și au decedat. Alături de alpiniști, sute de șerpași urcă Muntele Everest ajutându-i pe aceștia, contra cost, să-și atingă țelul.

În timpul sezonului de escaladă din acest an de pe Muntele Everest, care se încheie luna aceasta, zece alpiniști și-au pierdut viața, unul dintre ei pe versantul chinezesc. Expedițiile din acest an de pe Everest se confruntă cu vremea nefavorabilă și cu vântul puternic. Nepalul a eliberat permise unui număr de peste 370 de alpiniști pentru escaladarea Everestului în acest sezon, fiecare dintre ele costând 11.000 de dolari. Taxele pentru permise reprezintă o sursă importantă de venit pentru Nepal, care a câștigat astfel peste 4 milioane de dolari în acest an.