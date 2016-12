Alţi patru elevi au sfidat legea

Avertismentele şi măsurile dure luate de inspectorii şcolari împotriva trişorilor de la Bac par fără efect! Nici numărul-record de elevi eliminaţi la primele două probe scrise ale examenului, care plasează Constanţa pe poziţia fruntaşă la nivel naţional, nu pare să-i fi speriat pe candidaţii testului maturităţii! Dovada este că şi ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului şi specializării (fizică, chimie, biologie sau informatică - profilul real şi geografie, filosofie, economie, psihologie şi logică - profilul umanist) - nu a trecut fără eliminaţi. Celor 55 de elevi eliminaţi, dintre care 34 ulterior derulării probelor de examen, dar şi şase cadre didactice cercetate pentru complicitate în fraudarea Bac-ului, li se adaugă patru noi elevi suspecţi, fiecare de la câte un centru de examen, acuzaţi de fraudă sau tentativă de fraudă. Şi de data asta, elevii fie au fost surprinşi cu fiţuici din care se inspirau, fie s-au ajutat de telefoanele mobile. În total, Constanţa numără nici mai mult, nici mai puţin decât 59 de eliminaţi la Bac-ul de toamnă! Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bac, ei au pierdut dreptul de a susţine examenul maturităţii pentru două sesiuni la rând.

CU OCHII ÎN LUCRĂRI În schimb, au fost şi elevi care au recunoscut că nu s-au întors în bănci pentru că profesorii i-au avertizat că vor fi eliminaţi. Aşa a spus că a procedat şi Cristian Barbu, unul dintre elevii care au susţinut proba la biologie la Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii (LTET) Constanţa. Totuşi, el a recunoscut că examenul l-a pus în dificultate pentru că nu a ştiut să rezolve problema la biologie. „Dacă ştiam, scriam”, a spus elevul râzând, mai în glumă, mai în serios. Pe de altă parte, eleva Raluca Ichim, absolventă de la Grupul Şcolar „Virgil Madgearu”, care a susţinut ultima probă de Bac la LTET, a spus că s-a descurcat bine la geografie. „La examenul de română îmi fac cele mai multe probleme pentru rezultate, dar sper să promovez Bac-ul. Am participat la sesiunea a doua a Bac-ului pentru că am rămas corigentă la matematică şi română. Am luat examenele în august şi m-am înscris la Bac-ul de toamnă”, a afirmat eleva.

20% ABSENŢI În total, 1.644 de candidaţi au susţinut proba la alegere a profilului şi specializării, înregistrându-se 379 de absenţi. Potrivit calendarului, afişarea primelor rezultate la Bac va avea loc luni - 2 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00. Contestaţiile se vor soluţiona între 3 şi 4 septembrie, urmând ca în 5 septembrie să se afişeze rezultatele finale.

Record de eliminaţi la Bac: 309

Odată cu finalizarea ultimei probe de Bac, Ministerul Educaţiei Naţionale a adunat toţi eliminaţii de la testările scrise şi a rezultat un număr-record: 309 elevi care au copiat sau au încercat să copieze fără jenă, sfidând profesorii supraveghetori. Ei s-au folosit de fiţuici sau de telefoanele mobile. Eliminaţii se împart pe categorii: 129 la proba de limba şi literatura română, un candidat la proba de limba şi literatura maternă, 106 la proba obligatorie a profilului şi alţi 73 la proba la alegere a profilului şi specializării. Numărul total de elevi trişori îl depăşeşte pe cel de la prima sesiune de Bac, când s-au înregistrat 293 de eliminaţi, cei mai mulţi (112) fraudând examenul la proba obligatorie a profilului.