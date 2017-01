Alunecăm înapoi pe panta dictaturii

Supărat pe modul în care s-au comportat cei 18 deputaţi ai minorităţilor la cele două moţiuni de cenzură din acest an, când au fost acuzaţi că au decis soarta a milioane de români în schimbul unor „favoruri”, liderul senatorilor liberali, Puiu Haşotti, a declarat, vineri, că se impune o modificare a legii electorale, în sensul de reglementare a modului în care sunt aleşi aceşti reprezentanţi ai minorităţilor. „Să fie clar: nu sunt împotriva minorităţilor, dar din cele 18 minorităţi din Parlament, două nici măcar nu există cu adevărat în România: rutenii şi macedonenii slavi. Mai sunt şi alte anomalii, cum ar fi faptul că un parlamentar minoritar este ales cu 2.500 de voturi, mai puţin decât un consilier judeţean, ceea ce nu este corect. În plus, un reprezentant al minorităţilor are ca şi colegiu ţara întreagă. În nicio ţară din lume nu este o astfel de reprezentare. Cireaşa de pe tort este faptul că în proiectul de buget pe 2011, cele 18 minorităţi au primit 70 de milioane de lei, iar un partid mare primeşte cu doar 20 de milioane mai mult . Diferenţa nu este semnificativă, iar eu consider că se acordă prea mulţi bani pentru minorităţi, care au ajuns să decidă soarta ţării prin voturile lor”, a afirmat Haşotti. Tot senatorul a mai adus în discuţie şi problema modificării Constituţiei, în care trebuie incluse o serie de restricţii asupra Guvernului de a mai da ordonanţe de urgenţă cu „nemiluita”. „Parlamentul s-a transformat într-un ghişeu, unde Guvernul depune acte normative. Cred că s-au cam uitat care sunt rolurile instituţiilor din România. Mai mult, Boc a intrat în istorie cu 16 ordonanţe de urgenţă neconstituţionale. Este un record, care arată măsura incompetenţei actualei conduceri a statului”, a spus Haşotti. Liberalul a declarat că a iniţiat un proiect legislativ prin care ziua de 9 martie să devină Ziua deţinuţilor anticomunişti. În altă ordine de idei, Puiu Haşotti a mai spus că partidul său nu se va prezenta la „consultările” de la Controceni, convocate de Traian Băsescu. „Nu vrem să mai auzim că din cauza PNL România trece acum printr-un dezastru”, a spus liberalul.