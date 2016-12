Alungat din Noua Zeelandă pentru că este obez

Autorităţile neo-zeelandeze au somat un imigrant să părăsească ţara, fiind considerat că se încadrează în categoria obezilor şi ar prejudicia astfel sistemul public de sănătate. Bărbatul a slăbit 30 de kilograme de când a ajuns în Noua Zeelandă, în urmă cu şase ani, şi a renunţat şi la fumat, dar autorităţile nu au fost impresionate de strădaniile sale. Albert Buitenhuis, de profesie bucătar, a fost informat că este prea gras ca să rămână în această ţară şi va fi obligat să o părăsească. Bărbatul cântărea 158 de kilograme când a făcut cerere de emigrare în Noua Zeelandă şi a fost primit împreună cu soţia lui, Marthie, cu care se instalase în Christchurch. Deşi a slăbit 30 de kilograme, pentru autorităţi tot obez este, la 127 de kilograme. Bărbatul şi soţia sa s-au mutat în Auckland, la sora Marthiei, şi au depus o plângere împotriva deciziei. Vor sta acolo până când li se va da un răspuns oficial privind legalitatea deciziei.

Noua Zeelandă chiar are o problemă cu greutatea în plus a populaţiei sale, fiind cea de-a treia naţiune obeză din rândul ţărilor dezvoltate, după SUA şi Mexic. Albert Buitenhuis are o înălţime de 1,55 metri, iar Indicele său de Masă Corporală (IMC) este 40, ceea ce înseamnă, din punct de vedere clinic, că este obez. Obezitatea nu l-a împiedicat însă să lucreze 40 de ore pe săptămână. Problemele bărbatului au început în luna mai, când i s-a pus în vedere să părăsească ţara deoarece criteriile lui de sănătate nu mai corespund sistemului public neo-zeelandez. Acesta prevede că sunt acceptate numai persoanele care au un IMC sub 35. Se presupune că aceste persoane duc o viaţă sănătoasă şi sunt mai puţin susceptibile de a face boli prea costisitoare pentru sistemul de sănătate.