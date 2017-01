"Am apucat cuțitul cu mâinile, ca să nu mă lovească din nou"

Tânărul care a fost înjunghiat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe terasa restaurantului "Casa Dobrogeană", din Satul de Vacanță, poate spune că s-a născut pentru a doua oară. La 48 de ore după ce a văzut moartea cu ochii, victima, George Burcea, de 29 de ani, din Constanța, spune că a scăpat cu viață doar pentru că a avut norocul să prindă cu mâinile cuțitul agresorului. „Pe la ora 23.00, am ajuns cu doi prieteni la "Casa Dobrogeană". Acolo era un individ care a iscat o ceartă cu niște tineri pe care îi cunoșteam și care stăteau la o masă alăturată. Nu știu din ce motive, la un moment dat, scandalagiul a început să arate spre noi. La masă erau doi bărbați și două femei. Un prieten de-al meu s-a dus să vorbească cu dânșii și ei au început să îl lovească. Prietenul meu nu a făcut nimic! Când a văzut că nu are cu cine să discute, s-a întors la noi la masă. Câteva minute mai târziu, scandalagiul a venit la noi și s-a luat de celălalt prieten al meu. Atunci m-am ridicat și eu și l-am întrebat ce are și de ce vrea să iște scandal. În acel moment, a scos cuțitul și m-a înjunghiat. Era un cuțit foarte mare, vânătoresc. Eu am apucat arma cu mâinile și am ținut-o cât am putut de tare, ca să nu mă lovească din nou. Am avut noroc că cineva l-a izbit din spate și a căzut. Atunci, eu mi-am luat intestinele în mână și am fugit afară. Apoi am leșinat. Am înțeles că totul a plecat de la niște dedicații muzicale și că cineva s-ar fi luat de soțiile lor. Noi, însă, am căzut la mijloc. Atacatorul are aproape 1,80 metri înălțime, cred că 95 de kilograme, e tuns scurt și avea un accent oltenesc“, a declarat George Burcea.

AUDIERI-MARATON Polițiștii Serviciului Criminalistic și procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au audiat, ieri, peste 20 de persoane. Cu toate acestea, anchetatorii încă nu au putut să afle identitatea cuțitarului. Totodată, ieri, mai multe echipe de polițiști au căutat camere de supraveghere în zona în care a avut loc conflictul, pentru a obține imagini cu suspectul.

Reamintim că scandalul de la "Casa Dobrogeană" a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3.00. Martorii au susținut că totul a plecat de la câteva dedicații muzicale. În urma bătăii, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „La locul solicitării au fost găsite trei victime. Una dintre ele avea o plagă penetrantă produsă cu un cuțit, la nivelul piciorului stâng, și eviscerație, a doua victimă avea răni penetrante minore, iar ultima suferise un atac de panică“, a declarat dr. Aura Broască, medic coordonator la SAJ Constanța. Dacă ultimii doi au fost externați la scurt timp, tânărul care s-a ales cu abdomenul tăiat a fost dus direct în sala de operație. Din fericire, medicii au reușit să îi salveze viața.