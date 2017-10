„Am auzit că nu s-au scumpit prea tare carburanții“

Devine din ce în ce mai clar că aleșii noștri n-au nicio treabă cu realitatea din târg. Să fim înțeleși, era clar de multă vreme (și nu vorbim aici doar de ultimii aleși). Dar uite - premierul Tudose n-are cont în bancă, din varii motive personale, n-are nici credit, e clar, de unde și lipsa de interes față de Robor și alte tâmpenii d-astea financiare. Iar ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, fie nu merge cu mașina, fie merge, dar alimentează ca maneliștii - „Fără număr, boss de la pompă! Fă-i full-ul, trece-mă pe caiet, că plătește la un moment dat ministerul“. Marți, spre exemplu, Mișa a spus că el chiar nu știe cât costă benzina și motorina, dar a auzit el de la cineva că prețurile n-au crescut foarte tare, adică n-au sărit de prima tranșă de supraacciză, de 0,16 lei pe litru - „Mă uit la prețurile de la pompă, dar în marea majoritate a timpului circul cu șofer“. He he, de parcă șoferul ăla e taximetrist, sau uberist, și e problema lui cât costă benzina, motorina sau GPL-ul. Cică obiectivul lui, de ministru de Finanțe, e să urmărească politica fiscală, nu prețul carburanților (deloc influențat de politica fiscală, am încheiat sarcasmul). Breaking news - s-au scumpit carburanții, chiar înainte să intre-n vigoare supraacciza. Și or să se mai scumpească un pic. Și n-ai decât niște transportatori care amenință că nu mai alimentează-n România. Și se jură că majorează tarifele, ceea ce va scumpi toată viața românească. Ce să-i faci, nici chestia asta n-are legătură cu politica fiscală.