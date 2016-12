Un şofer bine ameţit de licorile lui Bachus, şi care a reuşit să se răstoarne cu maşina, le-a dat de furcă, ieri dimineaţă, poliţiştilor constănţeni. Protagonistul accidentului, Ionuţ Daniel Ciubuc, de 26 de ani, din Constanţa, le-a oferit poliţiştilor şi cadrelor medicale un adevărat spectacol. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 05.40, Ciubuc se deplasa la volanul unui autoturism marca Opel Astra, cu numărul TX 0329 KX, pe şoseaua Mangaliei, dinspre Caraiman către Gara din Constanţa. În momentul în care a ajuns la intersecţia cu strada Maior Ion Porumbaru, şoferul a pierdut controlul volanului, a lovit trei autoturisme parcate şi s-a răsturnat cu autoturismul pe şosea. Un martor a sunat la 112, iar la adresa respectivă au ajuns în scurt timp un echipaj de la Serviciul Rutier Constanţa şi o ambulanţă. Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru îngrijiri medicale, dar şi pentru recoltarea de probe biologice de sânge, întrucât mirosea a alcool. Martorii le-au declarat anchetatorilor că bărbatul se afla singur în maşină şi, după ce a coborât din autoturism, a început să tremure, s-a clătinat şi a căzut pe asfalt.

INCOERENT La spital, Ciubuc a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge, spunând că nu el a fost la volan. El a avut mai multe variante, însă niciuna plauzibilă, sau cel puţin coerentă. Iniţial a zis că a ajuns la spital din cauza poliţiştilor, iar după câteva minute a susţinut că a fost victima unui accident. „La spital sunt pentru că... sunt în locul care sunt. Am avut un accident, am păţit o belea! Am consumat şi alcool şi... ce am mai consumat... nu se pune problema. Nu m-am urcat la volan băut. Eu am fost victima unui accident rutier, din cauza la altcineva...”, a declarat Ionuţ Daniel Ciubuc. Mai mult, tânărul nu a reuşit să se înţeleagă nici cu tatăl lui, care a ajuns la spital pentru a vedea ce s-a întâmplat cu fiul său. Oamenii legii au întocmit pe numele lui Ionuţ Daniel Ciubuc dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În cele din urmă a acceptat recoltarea probelor. Oamenii legii aşteaptă acum rezultatul alcoolemiei pe care o avea tânărul în momentul producerii accidentului.