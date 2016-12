LOVITĂ CU BÂTA O bătrână în vârstă de 85 de ani, din localitatea constănţeană Tătaru, a ajuns ieri pe patul de spital după ce a fost snopită în bătaie de fiul ei. Femeia spune că nu este prima dată când devine victima propriului ei copil, care şi-a făcut un obicei în ultimul an din a o lovi şi a o ameninţa. “Toate scandalurile pe care le face au loc pentru că îmi cere bani de băutură şi de ţigări, iar eu nu am de unde să-i dau. Parcă îi ia Dumnezeu minţile în clipele alea, vă rog să mă credeţi! Azi dimineaţă, când am vrut să ies în curte, am descoperit că toate uşile casei sunt încuiate. Mi-am dat seama că el a făcut treaba asta. La un moment dat, a venit de afară cu o bâtă în mână. S-a repezit la mine şi m-a izbit prima dată peste picioare, doborându-mă la podea. Apoi a continuat să dea în mine: în cap, în stomac, peste mâini. Am crezut că de data asta mă omoară!”, povesteşte, încă în stare de şoc, Anica Rusu, de 85 de ani. Bătrâna îşi aminteşte că, după ce şi-a potolit furia, fiul ei, Constantin Rusu, de 60 de ani, a ieşit din locuinţă. Cu ultimele puteri, octogenara a mers în gospodăria unor vecini şi le-a cerut acestora ajutorul. Oamenii au apelat imediat linia unică 112.

“M-A AMENINŢAT!” Anica Rusu a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată peste noapte, cu multiple traumatisme. Bătrâna spune că fiul ei o ameninţă în fiecare zi. “El nu munceşte nicăieri pentru că a căzut în patima alcoolului. A divorţat de soţia lui şi de ceva timp nu mai lucrează. L-au dat afară de peste tot. În urmă cu mai bine de un an, eu l-am primit la mine acasă, într-o cameră, pentru că mi s-a făcut milă de el. Nu avea unde să stea şi i-am întins o mână de ajutor la nevoie. Nu bănuiam ce va urma… Am o pensie de 400 de lei, din care plătesc apa, curentul şi din care trebuie să cumpăr şi mâncare. Abia mă descurc cu banii. El nu înţelege că nu am de unde să-i dau să-şi cumpere ţigări şi băutură şi are impresia că ascund banii de el. M-a ameninţat în ultimele luni că dă foc casei”, a mai declarat Anica Rusu.

“ESTE STRIGĂTOR LA CER!” Fratele agresorului spune că a încercat să discute cu el în repetate rânduri, în speranţa că va reuşi să-l aducă pe drumul cel bun. “Am vrut să stau de vorbă cu el omeneşte, dar este imposibil să te înţelegi cu un asemenea om. De fiecare dată începe să ţipe că pe el mama nu l-a ajutat niciodată cu nimic şi că doar mie mi-a dat. Eu nu am primit niciun capăt de aţă, dar el o ţine una şi bună. A avut un post bun de paznic la Murfatlar, dar şi-a pierdut locul de muncă din cauza băuturii. Nu este prima dată când o loveşte pe mama. Până acum asta s-a mai întâmplat de cinci ori. Niciodată, însă, nu a dat dovadă de atâta brutalitate!”, a declarat Viorel Rusu, fratele agresorului. “Nu face nimic fără bani. Dacă îl roagă bătrâna să spargă nişte lemne, îi cere bani de ţigări, altfel nu mişcă un deget. Este strigător la cer ce îi face acestei femei şi felul în care înţelege el să se poarte faţă de propria sa mamă!”, a declarat Nina Mihai, nora octogenarei. Lucrătorii Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni au deschis pe numele lui Constantin Rusu un dosar de cercetare. Urmează ca încadrarea juridică a faptei să se facă în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite de femeie.