„Am foarte multe dorințe neîmplinite pentru Sărbători”

Fuego este unul dintre cei mai apreciați colindători din țară, nelipsit de la Constanța în perioada Sărbătorilor. Ca și în anii precedenți, artistul a susținut, recent, cu sala plină la Casa de Cultură, un concert de iarnă intitulat „Crăciunu' nostru-i românesc”, ocazie cu care a oferit un scurt interviu ziarului „Telegraf”. Fuego a vorbit despre sentimentul deosebit generat de atmosfera Sărbătorilor pe plaiul românesc și le-a transmis urări constănțenilor.

Reporter (R.): Vă reinventați de fiecare dată, în spectacolele de Crăciun. Cum reușiți acest lucru?

Fuego (F.): Mai mult ca niciodată, anul acesta, Crăciunul nostru este unul autentic românesc. Așa mi-am propus. Turneul s-a bucurat de un deosebit succes și am adus bucurie pe muzică în inimile multor români. Am poposit în toate zonele țării, iarna aceasta, ghidat de emoțiile deosebite ale sărbătorii Crăciunului.

R.: Constanța este nelipsită din toate turneele. Ce vă mulțumește cel mai mult aici?

F.: În această zonă mi-am format deja un public aparte. Iubesc această zonă, pentru că este foarte primitoare, iar oamenii știu să asculte și să... trăiască un cântec de Crăciun. Oamenii de aici se manifestă foarte viu, cântă cu mine și ce poate fi astfel mai frumos?! Publicului meu dobrogean îi mulțumesc din suflet.

R.: Cum o să fie 2015 pe plan profesional?

F.: Constanța este destinația în care am să revin cu prima ocazie, în 2015. Se va întâmpla în primăvară, când voi demara un nou turneu, pe la sfârșitul lunii martie.

R.: Ce vă doriți cel mai mult de Crăciun?

F.: Am foarte multe dorințe neîmplinite... toate se vor împlini, poate, în timp. Aș fi avut, poate, o dorință foarte mare, să fiu în seara de Crăciun alături de tatăl meu și alături de cei plecați, de cei dragi mie, cu care nu mă mai pot vedea. Mă consolez cu mama mea și cu bunica mea, care încă trăiește. Marea mea dorință este, însă, ca eu să fiu sănătos și să pot să cânt și să îi bucur pe ceilalți. În rest, toate vin de la sine. Sunt bucuriile astea mici ale vieții... am primit o simplă felicitare în care o admiratoare îmi scrie atât de frumos încât mă face să mă simt împlinit. Am primit cozonaci cu nucă, borcane cu dulceață, lucruri mărunte care mă bucură enorm. Eu sunt artistul care păstrează florile primite și le duce acasă.

R.: Ce alte planuri aveți după Sărbători?

F.: Pregătesc un album pentru 2015, dar imediat după Sărbători, mă voi odihni. La începutul lunii ianuarie voi pleca în Israel, unde există un festival românesc, voi vizita locuri frumoase din țară și din lume, am foarte multe de făcut în perioada imediat următoare.

R.: Ce mesaj le transmiteți constănțenilor, de Sărbători?

F.: Le doresc tuturor un Crăciun colindat și luminat, le doresc să aibă parte de Sărbători liniștite alături de cei dragi și să nu uite și de muzica mea în astfel de zile. Îi iubesc și îi pup pe toți. La mulți ani, Constanța, la mulți ani, Dobrogea!