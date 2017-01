„Am fost ameninţat de cămătari!”

Magistraţii Tribunalului Constanţa i-au audiat, ieri, pe Gabriel Florin Teliceanu şi pe Marius Nicuşor Miţa, ambii din Constanţa, judecaţi pentru comiterea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune, uz de fals, deţinere de instrumente de plată electronică falsificate, respectiv pentru complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, complicitate la înşelăciune şi complicitate la uz de fals. Primul este arestat, iar al doilea este judecat în libertate. „În decembrie 2009, am împrumutat 6.000 de euro de la nişte cămătari pentru a pleca în Italia, la Milano, unde am lucrat trei luni la o firmă de consultanţă. Pentru că am fost angajat de probă, italienii nu mi-au dat niciun ban. La întoarcerea în ţară nu am avut cum să restitui suma luată de la cămătari, aşa că aceştia mi-au propus o afacere. Mi-au făcut rost de şapte carduri şi de două cărţi de identitate false şi mi-au spus să merg să fac cumpărături la mai multe magazine din mall-uri. Eu însă nu am respectat lista şi am decis să ajut un prieten, pe Marius Nicuţor Miţa, să îşi cumpere o bicicletă, pe care urma să mi-o plătească atunci când putea, cu câţi bani avea la dispoziţie. Intenţia mea a fost de a trage cât mai mult de timp pentru ca părinţii mei să facă rost de bani şi să îi dau cămătarilor. Când am primit cardurile false nu m-am gândit la consecinţe, eram pur şi simplu bucuros că am scăpat de presiunea cămătarilor”, a declarat Teliceanu. Bărbatul a spus că, pe 11 mai, a mers la SC Triton SRL, de unde a cumpărat bicicleta pentru Miţa, iar după o jumătate de oră, s-a întors să achiziţioneze şi pentru el o bicicletă. În acel moment, tinerii au fost prinşi de poliţişti. Cu privire la acuzaţia că a cumpărat cu un card fals mai multe perechi de ochelari de la Cătălina Optic, Teliceanu a afirmat că nu a intrat niciodată în acel magazin. „Cineva din anturajul cămătarului mi-a dat o pungă cu ochelari pentru a-i vinde prietenilor mei”, a mai zis Teliceanu. Tânărul a spus că din cauza unui lucru pe care l-a considerat o joacă, a făcut cinci luni de arest. Până la urmă, Teliceanu a fost nevoit să dea înapoi cămătarilor 9.000 de euro, bani pe care părinţii lui i-au luat cu împrumut de la bancă. Marius Nicuşor Miţa a declarat că nu ştia că Teliceanu are un card fals şi a crezut că îi dă bicicleta cu bani mai puţini „din prietenie”. Potrivit rechizitoriului, cei doi sunt acuzaţi că, pe 11 mai, au cumpărat o bicicletă şi mai multe accesorii de la SC Triton Sport SRL, de pe strada Dezrobirii, din Constanţa, în valoare de 1.917 lei, folosind un card falsificat. În aceeaşi zi, cei doi au revenit pentru a cumpăra o a doua bicicletă. Cum angajaţii firmei constataseră între timp că exista o problemă cu cardul respectiv, au solicitat ajutorul poliţiştilor de la Secţia 4. La vederea oamenilor legii, cei doi au încercat să fugă, dar au fost prinşi de poliţişti şi de angajaţii societăţii.