Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, recursul declarat de Sergiu Bahaian împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-l aresta preventiv pentru înşelăciune şi instigare la omor deosebit de grav, decizia fiind luată numai de doi judecători din cei trei prezenţi în complet, unul făcând opinie separată. Avocatul desemnat din oficiu pentru a-l apăra în faţa instanţei, Liviu Cristescu, a precizat că temerile procurorilor, care au solicitat arestarea lui Sergiu Bahaian pentru că acesta ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea martorilor din dosar, dar şi pentru că reprezintă un pericol public, nu sunt susţinute de probe sau indicii temeinice. „Măsura arestării preventive trebuie luată cu grijă, cu atât mai mult cu cât acest dosar suferă de un neajuns major, mediatizarea excesivă“, a argumentat Liviu Cristescu. El a mai spus că procurorii nu au indicii clare şi exacte cu privire la acuzaţiile de iniţiere de grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la omor deosebit de grav aduse lui Bahaian, susţinând că anchetatorii se bazează doar pe declaraţiile lui Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş. „Este pripit şi prematur să se ia acum măsura arestării preventive faţă de Sergiu Bahaian. El este oricum arestat în altă cauză, la Ialomiţa, şi nu există pericolul ca ancheta să fie periclitată. Dacă ulterior vor apărea probe noi în acest dosar, se poate propune oricând arestarea lui “, a conchis avocatul.

Procurorul DIICOT, Paul Ardeleanu, a luat, la rândul lui, cuvântul: „Şlepac are un intelect sub medie şi de aceea a fost uşor de manipulat de către Bahaian, care l-a introdus în lumea bună în care se învârtea, i-a botezat chiar şi copilul ca să aibă un ascendent moral asupra lui, reuşind să îl îndatoreze peste măsură şi astfel să îl manipuleze după bunul plac. Acuzarea nu se bazează numai pe declaraţiile lui Şlepac şi Grigoraş, sunt destule indicii temeinice care ne arată că Bahaian a fost cel care a iniţiat grupul infracţional şi a dat indicaţii despre cum trebuie să acţioneze fiecare membru!”. În ultimul cuvânt, Sergiu Bahaian a ţinut să precizeze că este nevinovat. „Mi se pare ilar ca infracţiunea de omor să se bazeze pe diferenţele gradului de inteligenţă dintre mine şi Şlepac. Mi se pare inimaginabil să fiu arestat şi condamnat pe baza declaraţiei unui scelerat. Este inadmisibil ca toată această campanie pornită împotriva mea să fie făcută numai pe baza unor vorbe. Nu l-am instigat pe Şlepac la omor, nu am această putere de convingere, mi se atribuie nişte proprietăţi de guru pe care nu le am. Nu înţeleg de ce nişte oameni maturi, cu familii, ar fi ascultat ordinele mele. Nici unul nu a avut discernământ când eu le-am spus ce să facă? Eu am o pregătire intelectuală care nu îmi permite să comit crime...”, a declarat Sergiu Bahaian în faţa instanţei. Tot ieri, judecătorii ialomiţeni au prelungit, cu 30 de zile, mandatele de arestare preventivă pentru Sergiu Bahaian şi pentru alte cinci persoane acuzate de infracţiuni economice, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Ialomiţa.

Amintim că magistraţii Tribunalului Constanţa au emis, luni, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele omului de afaceri Sergiu Bahaian, acuzat de procurori că ar fi ordonat uciderea a doi constănţeni pe care i-a folosit pentru a ţepui mai multe firme. Bahaian este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de instigare la omor deosebit de grav, constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, cu un prejudiciu de 501.480 de euro şi 34.189 de lei. Sergiu Bahaian a fost adus la Constanţa săptămâna trecută, pentru a fi audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Omul de afaceri, despre care anchetatorii cred că a ordonat două asasinate care au avut loc în judeţul Constanţa, a refuzat la sfârşitul săptămânii trecute confruntarea cu Valentin Şlepac, autorul teribilelor crime, care a declarat, în repetate rânduri, în faţa procurorilor, că a acţionat la comanda lui Bahaian.

C. CARAPCEA, R. MIHĂILESCU