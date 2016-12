„Am fost dată afară pentru că am refuzat să spăl pe jos cu chiloți folosiți”

Site-ul romaningermania.ro scrie despre condițiile îngrozitoare în care trebuie să lucreze îngrijitoarele românce în Austria, potrivit dcnews.ro. Îngrijitoarele de bătrâni din Austria s-au plâns că mor de foame în această țară, la multe dintre familiile la care lucrează. Acestea ar trebui, teoretic, să le asigure cazare corespunzătoare și o masă suficientă din punct de vedere caloric. Munca lor este bazată, în general, pe efort fizic, iar lipsa alimentelor este devastatoare. Există gazde care fac economie la mâncare pe seama româncelor, iar condițiile de cazare sunt adeseori unele hororr. Situațiile descrise de îngrijitoare au aceeași temă: foamea. Oamenii mărturisesc că se culcă flămânzi, după ce au primit ceai cu pâine sau două găluște ori un blid cu ceva „fără gust ori culoare”. „Am noroc că mai am o săptămână și plec, că altfel ajung acasă piele și os; tura asta am făcut foamea” – se bucură o femeie aflată la muncă în Austria. „Dormeam și cu soareci în cameră, fără a primi mâncare. Sau mâncând pe ascuns…”, a mai scris altcineva, povestind stratagemele la care a recurs pentru a face rost de niscaiva proteine în rația zilnică. „Suntem bătaia de joc a Austriei!”, dar și „intermediarii români își bat joc de noi” – susțin majoritatea îngrijitoarelor de bătrâni. O femeie susține că totul este zadarnic: „Cum să ne impunem? Bătrânii și familiile lor se ceartă cu noi, ne înlocuiesc, ne dau afară că vine alta în locul nostru, care face ce i se spune. Eu am fost înlocuită pentru că nu am vrut să spăl pe jos cu chiloții folosiți ai bătrânei”, arată dcnews.ro. „Am stat la această bătrânică un an și 2 luni, iar discuții nu au fost doar în prima lună. Era Crăciunul și Anul Nou și era și prima mea tură. Între timp s-au întâmplat multe… însă de câte ori mă plângeam familiei, nepoatele bătrânei îmi spuneau că sunt plătită să execut ceea ce mi se cere și să nu comentez. Adică, ele aveau pretenția să fac și multe alte treburi, pe lângă îngrijirea bătrânei. Printre altele… să spăl pe jos cu chiloții bătrânei, bineînțeles folosiți, și eu am refuzat și am spălat cu ce e omenește, normal. Iar pentru că am refuzat, am fost dată afară”.